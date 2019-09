Obnova Múzea Andyho Warhola má stáť päť až sedem miliónov

Pripravené sú dve štúdie, o podpore bude rozhodovať vláda.

18. sep 2019

MEDZILABORCE. Modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach má stáť od zhruba päť až po vyše sedem miliónov eur.

Uvádzajú to dve verzie štúdie obnovy múzea, ktoré má k dispozícii Prešovský samosprávny kraj.

Vypracovali ich na základe uznesenia vlády, ktoré prijala na svojom výjazdovom rokovaní v Medzilaborciach v apríli tohto roka.

Štúdiu na utorkové rokovanie vlády v Giraltovciach predložil predseda PSK Milan Majerský (KDH).

„Mám pripravenú štúdiu. Vypracovala ju Technická univerzita a je v dvoch variantoch. Variant A je 7,12 milióna eur a variant B je 5,42 milióna eur,“ uviedol pred rokovaním vlády Majerský.

Viac zážitkov pre návštevníkov

Súčasťou obnovy múzea má byť jeho digitalizácia a interaktívnosť.

Ako uviedol riaditeľ MMUAW Martin Cubjak, ide o väčšiu obnovu, ktorá určí nanovo dispozičnú časť priestorov.

„Výrazne ju zmodernizuje cez rôzne interaktivity, multimediálne veci a fasádu s oddychovými zónami na streche, čiže ponúkne viac foriem zážitku pre návštevníka. To je pre nás podstatné,“ uviedol Cubjak.

Pôvodný modelový rozpočet obnovy bol štyri milióny eur.

Cenu o vyše tri milióny eur podľa neho navýšila najmä potreba novej vzduchotechniky, elektroinštalácie a bezpečnostného systému.

Preto sa rozhodli ponúknuť aj druhý variant, pri ktorom by sa ušetrilo na kompaktnosti niektorých celkov a nižšej úrovni technických prvkov.

Z rozpočtu pre variant B vyškrtali aj niektoré interaktívne a digitálne prvky, ktoré by boli pre múzeum pridanou hodnotou.

Ide o interaktívne prvky v rámci interiéru a tiež digitálne technológie, ako napríklad iluminačné svetlá opticky meniace charakter fasády.

„Teraz závisí od toho, ku ktorému variantu sa vláda prikloní. Podľa toho sa potom musí prepracovať projektová dokumentácia,“ dodal Cubjak.

Múzeum pôsobí ako mauzóleum

Súčasnú budovu múzea označil za kolosálnu stavbu, ktorá ale má veľa nedostatkov.

Stavba z 80. rokov podľa neho pôsobí ako mauzóleum alebo sarkofág, vyžaduje si preto predovšetkým kompletnú obnovu fasády.

„Štúdia ukazuje rešpekt pôvodnej architektúre, na druhej strane rieši fasádu, ktorá by bola predsadená pred tú pôvodnú a ponúkla by niekoľko možností pre návštevníka. Ten by sa po nej mohol poprechádzať, dať si na streche kávu. Chýbajú nám totiž oddychové zóny, vďaka ktorým by sme vedeli návštevníka dlhšie zdržať v múzeu a Medzilaborciach, čo je naším cieľom,“ uviedol Cubjak.

Ďalšie poschodia

Zvláštny tvar strechy chcú využiť okrem oddychovej zóny aj na premietanie filmov či interaktívne hry a rôzne technologické zaujímavosti.

„V interiéri máme vysoké stropy. Pôsobia vzdušne, ale sú veľmi neekonomické, keďže nemáme kde vešať obrazy a nemôžeme ich dávať do desaťmetrovej výšky. Tak sme v rámci racionalizácie interiérov vymysleli ďalšie dve poschodia s možnosťou výstupu na strechu,“ prezradil riaditeľ múzea.

Obnovou sa bude zaoberať vláda

Ako po utorkovom rokovaní vlády uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer), župan Milan Majerský (KDH) má teraz v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer) pripraviť spoločný materiál na rokovanie vlády.

Podľa predsedu vlády by sa ním mali zaoberať do dvoch mesiacov.

„Vláda si splní svoj sľub, že výrazne pomôže zrekonštruovať toto múzeum, keďže ide o svetový unikát tak, aby spĺňalo požiadavky modernej doby a aby to bol klenot, ktorý bude navštevovaný turistami z celého sveta,“ avizoval premiér.

Vláda na prípravu a rekonštrukčné práce v múzeu vyčlenila ešte v minulom roku 125-tisíc eur.

Predbežná výška spolufinancovania kompletnej rekonštrukcie zo strany PSK bola stanovená do sumy jeden milión eur.