Školáci z osady zaplatia za klub menej ako v ostatných školách

Humenský poslanec Hopta hovorí o diskriminácii, riaditeľ Koscelník o pozitívnej motivácii.

15. júl 2019 o 16:34 Jana Otriová

HUMENNÉ. Diskriminácia alebo pozitívna motivácia, aj takúto dilemu riešili humenskí poslanci na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Týkala sa príspevku za školský klub detí (ŠKD).

Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa poslanci zaoberali už po druhý raz.

Na júnovom rokovaní VZN potrebnú trojpätinovú väčšinu nezískalo.

Len jediná v osade

Najväčšiu polemiku pri schvaľovaní VZN vyvolal príspevok v ŠKD.

Pôvodný návrh počítal s poplatkom 10 eur v plne organizovaných a 3 eurá v neplne organizovaných základných školách.

Jedinú pripomienku poslal riaditeľ ZŠ a MŠ Podskalka Norbert Koscelník.

Škola v osade je totiž jedinou neplne organizovanou, funguje tu len nultý, prvý a druhý ročník. Rada školy navrhla päťeurový poplatok.

Pripomienkou sa zaoberala trojčlenná komisia ustanovená primátorom, ktorá ju vyhodnotila a odporučila zapracovať do návrhu.

Hopta: Ak by to bolo naopak, EÚ sa zblázni

To sa nepáčilo poslancovi Ivanovi Hoptovi (Úsvit). Označil ju za diskriminačnú.

„Poplatok pre všetky deti na území mesta bol rovnaký. Teraz má byť poplatok pre rómske deti o polovicu nižší. Na základe akých právnych aspektov ste došli k tomu, že to tak má byť?“ opýtal sa.

Argumentácia plne a neplne organizovanou školou ho neuspokojila.

„Podľa ústavy a všeobecnej deklarácie ľudských práv sú si všetci ľudia rovní. Prečo deti v meste majú platiť raz toľko ako deti na Podskalke? Diskriminujeme deti v školách v meste, s tým sa nemôžem zmieriť. Aký je na to logický dôvod? Ak by to bolo naopak, tak Európska únia sa zblázni,“ nedal sa Hopta.

Koscelník: Snažíme sa o celodenný výchovný systém

Riaditeľ Norbert Koscelník mal pre návrh rady školy argumenty.

„Snažíme sa o celodenný výchovný systém. Celé Slovensko sa snaží uplatňovať ho v marginalizovaných rómskych komunitách. Zahŕňa nielen predpoludňajší, ale aj popoludňajší výchovno-vzdelávací proces. V našej škole to funguje dlhé roky, nechceme, aby sa to narušilo. Má to veľký zmysel,“ zdôraznil.

Deti si v školskom klube po vyučovaní nielen robia domáce úlohy a pripravujú sa na ďalšie vyučovanie, ale venujú sa aj rôznym záujmovým aktivitám a športovým hrám.

„Dieťa získa denný režim, ktorý musíme uňho pestovať odmala. Vo vyššom veku je to už problematické. Nehovorme o diskriminácii, ale o pozitívnej motivácii,“ povedal.

Vyše trojnásobok

Koscelník upozornil na to, že v mnohých mestských školách sa poplatky za ŠKD doposiaľ pohybovali v intervale 8 až 12 eur.

Úprava na desať eur teda nie je pre rodičov až taká bolestivá. V škole na Podskalke platili rodičia doteraz tri eurá.

„Zvýšenie z troch na 10 eur by bolo pre rodičov našich žiakov neprijateľné. Išlo by o vyše trojnásobné jednorazové zvýšenie. Je to neúnosné, vieme, aká je platobná schopnosť našich rodičov,“ povedal.

V škole majú v troch ročníkoch, nultom, prvom a druhom, asi 70 detí.

Do ŠKD chodí vyše 90 percent detí.

„Ak by bol poplatok vysoký, vyradil by deti zo školského klubu,“ potvrdil.

Aby sa s deťmi pracovalo

Riaditeľa Koscelníka podržali aj poslanci Jozef Babják a Martin Ruščanský (obaja z klubu Spájame sa pre Humenné).

„Čím dlhšie sú deti po vyučovaní v školskom klube, tým je to lepšie pre nich z hľadiska výchovy a ich ďalšieho začlenenia do života,“ povedal Babják, ktorý je v rade školy.

„Ide o to, aby sme dostali deti z chatrčí do škôl a do školského klubu, aby sa s nimi pracovalo a aby bola ochota rodičov dať ich do školského klubu,“ drukoval mu Ruščanský.

Obráti sa na prokuratúru

Poslanci návrh Hoptu, aby sa vo všetkých školách ustálil päťeurový poplatok, neschválili.

Hlasovaním odobrili 10 a 5-eurový poplatok za ŠKD.

Prešiel aj návrh poslanca Jozefa Mocáka (KDH), ktorým sa príspevok na každého ďalšieho súrodenca v tej istej škole znižuje na polovicu.

Poslanec Hopta vyzval primátora, aby uznesenie nepodpísal. V opačnom prípade sa obráti na okresnú prokuratúru.

Meričko: Prioritou sú vzdelanie a výchova

Miloš Meričko (nez.) pokladá VZN za veľmi dôležité hlavne v súvislosti s finančnými pásmami v školských jedálňach.

Problém s rozdielnym poplatkom za ŠKD v plne a neplne organizovanej škole nevidí a je rozhodnutý ho podpísať.

„Podľa riaditeľa Koscelníka situácia bola dosť zložitá aj pri troch eurách. Namáhavo ich musel pýtať od rodičov. Napokon súhlasil, že by sa zvýšenie na 5 eur ešte dalo zvládnuť,“ povedal.

Školu v osade navštívil.

„Deti boli slušné, čisté, vzdelané. Chceli by sme, aby to tak pokračovalo aj naďalej. Nebolo by dobré pre celé mesto, keby deti skončili na ulici. Vzdelanie a výchova sú pre marginalizované skupiny najdôležitejšie,“ dodal.

VZN-ko skončí na prokuratúre, od odboru školstva Okresného úradu v Prešove si vyžiadajú metodický pokyn, ako poplatky od nového školského roka nastaviť.

Meričko tiež zdôraznil, že poplatky sa neupravovali od roku 2013, hoci samotní riaditelia o to žiadali už v roku 2015.

Čo hovorí odborník Odborník na samosprávu Michal Kaliňák potvrdil, že rozhodnutie o prípadnej diskriminácii je vecou okresnej prokuratúry. „Na druhej strane musíme konštatovať, že takéto odstupňovanie je zrejme logické práve preto, lebo v prípade neplne organizovanej školy ide o iný rozsah služieb, aké ponúkajú iné školské zariadenia na území mesta,“ povedal. Samosprávy dokonca zavádzajú takéto kompenzácie za nižší rozsah služieb. „Je to bežné napríklad v prípade, keď vznikne nová ulica, na ktorej ešte nesvieti verejné osvetlenie alebo nie je zabezpečený komfort zberu komunálneho odpadu. Ulica je kompenzovaná nižším poplatkom alebo nižšou daňou z nehnuteľnosti,“ doplnil Kaliňák.