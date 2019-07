Fekišovce majú konkurenciu. Vicestarostka Belej: Peter, keľo raz prečitaš totu istu knižku?

Rokovanie o knižnici: Je bez-pred-met-na. Keľo ľudzi chodzi čitac?

11. júl 2019 o 13:19 Jana Otriová

BELÁ NAD CIROCHOU. Belianski obecní poslanci diskutovali o zriadení knižnice v obci.

V rozprave to miestami pripomínalo pamätné rokovanie obecného zastupiteľstva vo Fekišovciach, tentoraz v hlavnej úlohe so zástupkyňou starostu.

Jediná spomedzi členov zastupiteľstva bola proti knižnici.

Šimonová: Dame peňeži do dačoho, co je bezpredmetné

Materiál o zriadení obecnej knižnice uviedol starosta Ján Vajda (Smer-SD).

„Tú obecnú knižnicu, nedáte pokoj? Keď teraz začnete objednávať knižky, tak sa z toho pobabreme, lebo si neviem predstaviť, že by sme teraz do toho nižšieho príjmu ešte dali aj objednávku knižiek,“ povedal na úvod.

Súvisiaci článok V Belej nad Cirochou sa hádajú pre obecnú knižnicu, chcú ju poslanci Čítajte

„Ja tvrdím, že obecná knižnica je bezpredmetná,“ ujala sa slova Margaréta Šimonová (SNS), zástupkyňa starostu. „Bez-pred-met-ná. Keľo ľudzi chodzi čitac?“ zdôraznila.

„Ľudia nechcú čítať staré knižky alebo štyrikrát jednu knižku.... Kedy my zrobime takú knižnicu, žeby uspokojila záujem každého? Kedz máme internet, požičovňu v Snine, každý má videozáznamy, má videoknihy. Málokto už teraz číta! Dame peňeži do dačoho, čo je bezpredmetné. Za deväťtisíc zrobme jednu strechu na škoľe, a ňe knižky do obecnej knižnice, ktoré nikto nebudze čitac! Možno ja! Ale ja už mám členské dlhodobo v Snine, takže ani ja do nej nepojdzem,“ pokračovala v monológu.

„A povedzce mi, keľo raz pojdzece vymeňic si tote isté knižky. Povedz mi, Peter, keľo raz prečítaš totu istú knižku. A my si zapratame dajakými knihami, ktoré sú nové jeden deň. Jeden deň sú nové, pretože keď si ju po mesiaci prečíta, neviem koľko ľudí, tak sú už občítané knižky a druhý si ich nezoberie, lebo knižky nevychádzajú v takom množstve a nie také knižky, už tote sú staré,“ povedala.

Kto v Belej číta

Šimonová zdôraznila, že deti nečítajú. Poslanecký kolega Marek Štutika (nezávislý), ktorý pracuje ako učiteľ, jej oponoval.

„Dzeci nečítajú vôbec. Lebo mi ukáž dzeci, ktoré čitajú, no ta ešte môj Lukáš,“ dodala.

„Ja by som mohol menovať niekoľko desiatok detí, ktoré čítajú v škole, lebo mám o tom trošku prehľad,“ namietol Štutika.

„Čítajú deti, ktoré do knižnice nažeňece a dace im povinné čítanie. Marek, málo detí číta tak, že chcú čítac,“ trvala na svojom Šimonová.

„Nie je to pravda. Nehovorím, že ich je veľa,“ protirečil Štutika.

„Všetká česť, kto číta. Pre zopár detí, pre 4 alebo 24 dospelých še nám oplaci kupovac knižky, ktoré mi nikdy nenakúpime v takom množstve, že by boľi furt nové a obmieňané knižky. Pujdzeš raz, prečítaš si knižku, na druhý raz sebe už totu nepožičaš. Keľo v Belej ľudzi čita? Však si uvedomme, to je kvantum peneži, ktoré môžeme použic indze. Vy nesrandujce s tymi kňižkami, lebo mne to irituje,“ nedala sa Šimonová.

Hoci len desať ľudí

Zvyšok poslaneckého zboru knižnicu v rozprave podporil.

„Nesúhlasím s tým, že nikto nečíta, čítajú ľudia knižky. Pokiaľ ten človek, ktorý bude v knižnici pracovať, bude trošku aktívny, môžu sa robiť kadejaké besedy, kadejaké súťaže. Nám ide o to, aby ľudia a deti čítali. Nikoho netreba naháňať korbáčom. Som presvedčený, že za pár mesiacov a pár rokov tam budeme mať plno detí a ľudí,“ vyjadril sa poslanec Dušan Hančarik (SNS).

Poslankyňa Jana Špuntová (Doma dobre) si myslí, že číta veľa ľudí.

„Je kopa starších žien, ktoré nemajú čo robiť okrem čítania a majú problém dostať sa do Sniny. Pre mňa je každá kniha, ktorú som nikdy nemala v ruke, nová. Je mi jedno, či má 100 alebo 300 rokov, alebo či je včera kúpená. Čítam knihy aj viackrát. Každá škola má svoju knižnicu a nechodia tam ľudia z ulice,“ povedala.

Za stretávanie generácií sa prihovoril Dušan Hančarik.

„Pristal by som, aby to bola detská aj normálna knižnica, pretože tam by sa stretávali viaceré generácie, ktoré už teraz spolu nechcú komunikovať,“ povedal.

„Do knižnice bude chodiť viac ľudí ako do fit štúdia,“ myslí si poslanec Štutika.

„Hoci bude tam aj len desať ľudí, aj tak je to lepšie, ako by nebola. Najlepšie knižky sú pre mňa z antikvariátu. Cieľom je, aby sa deti od internetov a mobilov vzdialili, hoci denne aj na desať minút,“ vyjadril sa poslanec Pavol Burda (KDH).

Marián Bakajsa (Smer-SD): „Každý má doma kopu kníh, čo už má prečítané a mu zavadzajú, daruje ich knižnici.“

„Knižnica má opodstatnenie, kto chce čítať, číta, kto nie, môže mať doma aj štyri internety. Nepomôžeme mu,“ vyjadril názor Ján Škutka (Smer-SD).

„Zámerom je podporiť ľudí v čítaní, aby čítali aj deti,“ myslí si poslanec a poet Peter Karľa (nez.), autor básnickej zbierky Cesty.

„Vyskúšajme na pol roka, rok, na škole knižnicu. Keď to bude veľmi dobre ísť, bude veľký nával, zrobme dve knižnice. Jeden pracovník by obsluhoval všetko, žiakov aj dospelých,“ ukončil rozpravu Hančarik.