Zuzana Kronerová prezradila, že túžila hrať v komparze

Film Obchod na korze videla mnohokrát, vždy ju však prilepí o stoličku.

8. júl 2019 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Herečka Zuzana Kronerová si v Humennom na premietaní filmu Obchod na korze zaspomínala na jeho nakrúcanie v lete roku 1964 v Sabinove.

Mala vtedy 12 rokov, jej otec, slávny herec Jozef Kroner, predstaviteľ hlavnej úlohy Tóna Brtka, mal okrúhlych 40.

„Dva týždne som bola ako začínajúca pubertička na nakrúcaní filmu v Sabinove. Všetko sa mi páčilo. Bol to veľký zážitok. Hltala som to očami, ušami,“ začala svoje rozprávanie.

„Veľký zážitok bol uvidieť sabinovské námestie, ktoré sa vrátilo v čase. Tá príšerná mohyla víťazstva, ktorú filmári postavili, premaľované všetky štíty obchodov, komparzisti v historických kostýmoch. Toto všetko na mňa tak silno zapôsobilo, že som sa akoby stala súčasťou príbehu,“ hovorí.

Zážitkom bola rekvizitáreň i pomoc čistiarni

Zuzana Kronerová priznala, že veľmi túžila hrať v komparze, prechádzať sa v pekných kvietkovaných šatách po námestí.

„Túžbu som však nevyslovila, ani sa mi to nepodarilo a do komparzu som sa nedostala,“ priznáva sa.

"Mohla som navštíviť rekvizitáreň. Bola plná vecí, ktoré vo filme účinkovali. Hlavný rekvizitár bol excentrický pán, mal domáceho miláčika nie psa, ani mačku, ani kanárika, ale maličkú opičku. Prišla som s otcom do rekvizitárne. Bol tam aj pán Kadár. Opička začala skákať po nábytku, ako dieťa ma to zaujalo. Naraz opička skočila Kadárovi do hustých vlasov a začala mu ich trhať, on začal revať,“ približuje svoje detské spomienky.

Pamätá si, že mohla obsluhovať v čistiarni.

„Čistiareň bol vlastne vnútrajšok obchodu Rozálie Lautmannovej, ktorý sa snímal z ulice, kde bol vývesný štít. Skamarátila som sa Magdou Feckovou, dnes Maďarovou, dcérou pani, ktorá obsluhovala v čistiarni. Bývala som u nej dva týždne,“ hovorí Zuzana Kronerová.

Obdivovala prácu režisérov

Živé spomienky má na prácu filmárov.