Film Obchod na korze mal premiéru na humenskom korze

Do rodiska Ladislava Grosmana ho prišla uviesť herečka Zuzana Kronerová.

7. júl 2019 o 18:05 Jana Otriová

HUMENNÉ. Sobotňajší večer sa humenské námestie pri Fontáne lásky premenilo na veľkú premietaciu sálu pod holým nebom.

Svetovú premiéru mal Oscarom ovenčený film Obchod na korze.

Uviedla ho herečka Zuzana Kronerová, ktorej slávny otec Jozef Kroner si v ňom zahral hlavnú úlohu stolára arizátora Tóna Brtka po boku poľskej herečky Idy Kamińskej v role Židovky Rozálie Lautmannovej, majiteľky obchodu.

Kde obchod stál

Film v rokoch 1964 -65 nakrútili Ján Kadár a Elmar Klos na motívy rovnomennej novely humenského rodáka, spisovateľa a scenáristu Ladislava Grosmana.

Predlohou jeho prózy sa stal obchod s galantérnym tovarom Židovky vdovy Rózy Swarzovej.

S myšlienkou premietnuť zreštaurovaný a zdigitalizovaný film len pár metrov od miesta, kde skutočný obchod stál, prišlo neformálne zoskupenie Humenčanov Príď a poznaj.

Humenské korzo v 60. rokoch minulého storočia stratilo svoj pôvodný ráz, preto sa exteriéry nakrúcali v Sabinove.

„Spájať slávny film Obchod na korze s Humenným nebýva zvykom, keďže film sa nakrúcal v Sabinove. Je to však trocha nespravodlivé, pretože Grosman čerpal inšpiráciu k svojmu rovnomennému románu z tunajšieho námestia,“ vysvetlil líder zoskupenia Ján Mičovský.

Svetový film

Práve on sa zhostil úlohy organizátora i moderátora, keď pôsobivým napodobením záverečnej scény filmu, keď Tóno s dáždnikom a s Rozáliou tanečných krokom vybehnú na námestie, priviedol na pódium Zuzanu Kronerovú.

„Chceme si pripomenúť históriu krajiny, ktorú nazývame našou vlasťou, históriu jednej lokality, ktorú nazývame naším mestom, mnohí aj rodiskom. Chceme si pripomenúť históriu filmu, ktorý oprávnene nazývame svetovým,“ povedal.

„Chceme si pripomenúť aj večný zápas, ktorý prebieha naprieč dejinami, zápas medzi dobrom a zlom, chamtivosťou a prajnosťou, láskou a neláskou, nenávisťou a súcitom. Funguje nad ním len jeden jediný rozhodca, naše svedomie,“ dodal Mičovský.

Dodržala sľub

Zuzana Kronerová sľúbila prísť do Humenného už pred dvomi rokmi. Vyšlo jej to až teraz.

V piatok v Sabinove otvárali chodník Obchodu na korze.

Jedenásť tabúľ, kde si návštevník môže na základe QR kódu premietnuť sekvencie z filmu priamo na tých miestach, kde sa pred rokmi nakrúcali.

Sabinovský počin i humenskú premiéru označila za „dobré skutky“.

„Súčasnosť je dobou individuálneho rozvoja osobnosti. Mám pocit, že ruka v ruke so slobodou a individualizmom ide aj egoizmus, nedostatok súcitu a spolupatričnosti. Sme veľmi zameraní sami na seba, na svoj úspech, svoje pohodlie a málo myslíme na druhých a málo sa o nich staráme a málo si navzájom pomáhame. Všetci citliví ľudia to cítia rovnako,“ povedala.

Obchod patrí obom korzám

Na premietanie do Humenného prišli aj spisovateľka Anna Garbinská, Martin Korčok, riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi, i Juraj Vrábeľ ml., historik, ktorý sa filmom zaberá dlhé roky.

„Je to vášeň, ktorá ma už neopustí. Hľadal som všemožné artefakty, navštevoval som pamätníkov. Do roku 1990 sa k nakrúcaniu v Sabinove nikto nehlásil, film bol zakázaný pre emigráciu Jána Kadára, bol v trezore. Potom nastal druhý extrém. Každý sa chcel vo filme vidieť. Pomaly každý sabinovský pes tam účinkoval aj so svojím pánom,“ povedal.

Vrábeľ ml. zdôraznil, že fakt, že film dostal Sabinov do celého sveta, posilnil jeho lokálpatriotizmus.

Michal Repaský (nez.), primátor Sabinova, mal na otázku, ktorému korzu patrí slávny obchod, jednoduchú odpoveď: „Budeme spolupracovať,“ odkázal humenskej samospráve.

Aj tá sa prikláňa k tomu, že patrí obom mestám.

Primátor Miloš Meričko (nez.) odovzdal Zuzane Kronerovej sošku humenského Oscara od ľudového rezbára Stanislava Bystrianskeho z poctivého agátového dreva.

„Je to poctivé tvrdé drevo. Pripomína mi vašu umeleckú i spoločenskú tvorbu,“ povedal.

Pozdrav od pani Edity

Pozdrav z Kanady do rodného mesta poslala Edita Grosmanová, 95-ročná vdova po významnom spisovateľovi.

„Viem skoro isto, že Ladislav s vami v duchu bude. Neučte deti nenávisti, lebo to vedie k zločinnosti, čo je proti božskému a ľudskému zákonu. Vytvorte si raj na zemi a nečakajte 80 či 90 rokov na vysnený raj, o ktorom neviem, kde a či existuje. Majte krásny život,“ prečítal jej posolstvo zástupca židovskej náboženskej obce v Humennom Juraj Levický.

Skôr ako sa na premietacom plátne objavili prvé obrazy, si herečka Zuzana Kronerová zaspomínala na otca a slávny film.

Odpovedala na otázky divákov a podpísala pamätný list z podujatia nekonečnému radu fotografovania chtivých návštevníkov.