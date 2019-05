Pes zaútočil na iného, aj na človeka. Zodpovedný je majiteľ, hovorí kynológ

Polícia rieši prípad z Humenného

31. máj 2019 o 16:29 Jana Otriová

Veronika Sabol chodieva na prechádzku s Rexom do lesoparku Hubková.(Zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Ranná prechádzka so psom v lesoparku Hubková sa pre Humenčanku Veroniku Sabol zmenila na drámu.

Kríženca československého vlčiaka Rexa napadol statný pes plemena akita inu.

So zranením vyviazli obaja: Rex aj jeho majiteľka. Prípad rieši polícia.

Skúsený kynológ zdôrazňuje, že za psa je vždy zodpovedný jeho majiteľ.

Ako z hororu

Humenčanka Veronika Sabol zvykne skoro ráno chodievať so svojím psom Rexom na prechádzky do lesoparku Hubková.

„Asi pred mesiacom sme boli opäť v lese. Videli sme, že oproti ide pani s dvoma psami plemena akita inu. Poznáme sa z videnia, viem, že psy sú agresívne a pani ich nezvláda,“ začína rozprávanie Veronika.

Pre istotu zišla aj s Rexom z lesnej cesty do húštiny, aby psy bezpečne prešli. Jeden zo psov sa však panej znenazdajky vytrhol.

„Sučka pribehla k Rexovi a zaútočila naňho brutálnym spôsobom. Zahryzla sa mu do krku, zhodila ho na zem a hrýzla ho do hlavy a do krku. V strese som zasiahla,“ pokračuje.

Keď chcela ubrániť Rexa a odtrhnúť ho od útočníčky, sučka zaútočila aj na ňu. Veronika na ňu skočila zozadu a snažila sa ju odtiahnuť.

„Pohrýzla ma do ruky. Medzitým prišla majiteľka psov. Útoku sa len prizerala, lebo mala čo robiť, aby udržala druhého psa, ktorý sa do súboja chcel tiež zapojiť. Svoju útočiacu sučku nedokázala zastaviť ani spacifikovať,“ hovorí Veronika.

„Nemala náhubok ani obojok. Bola síce na vôdzke, ale tak navoľno, že sa z obojku vyvliekla, keď sa vytrhla,“ dodáva.

Lieči sa doposiaľ

Pes pohrýzol mladú ženu do pravej ruky.

„Museli mi ju zašívať. Mala som ju pomliaždenú, mesiac nebola funkčná. Doposiaľ sa liečim z následkov. Lekári zatiaľ nevedia s istotou určiť, či budem mať trvalé následky alebo nie,“ dodáva Veronika, ktorá je maliarkou.

Rex sa z pohryzení už vystrábil.

Priestupok či trestný čin?

Privolaní policajti podľa slov Veroniky potvrdili, že psy neútočili po prvýkrát.

Aj napriek tomu, že ošetrujúca lekárka na urgente napísala, že minimálna doba liečenia je 14 dní pri nekomplikovanom priebehu, policajti riešili prípad ako priestupok a nie ako ublíženie na zdraví. „Uzavreli to od stola,“ hovorí.

So žiadosťou o preskúmanie postupu policajta v tomto prípade sa obrátila na Okresnú prokuratúru v Humennom.