Taliansky agropodnikateľ odišiel zo súdu s oslobodzujúcim rozsudkom

Skutky nie sú podľa súdu trestnými činmi.

30. apr 2019 o 18:51 Jana Otriová

HUMENNÉ. Nevinný, s takýmto verdiktom odchádzal v utorok z Okresného súdu v Humennom taliansky podnikateľ v agrosektore Diego R.

Súd ho oslobodil spod obidvoch obžalôb prokuratúry: -obzvlášť závažného zločinu sprenevery i prečinu zavinenia úpadku.

Rozsudok nie je právoplatný.

Prokurátor zahlásil, že sa odvolá.

Vypovedali svedkovia

Vyneseniu rozsudku predchádzal šesťhodinový maratón výpovedí svedkov, čítania výpovedí, znaleckých posudkov, listinných dôkazov i záverečných rečí oboch strán.

Senát v utorok vypočul reštrukturalizačného správcu predmetnej spoločnosti agropodnikateľa a jeho zamestnankyňu, ktorá v nej pracuje ako účtovníčka.

Išlo o traktor

Taliansky agropodnikateľ Diego R. (64) čelil obžalobe pre obzvlášť závažný zločin sprenevery.

Prečítajte si tiež: V Humennom súdia známeho talianskeho agropodnikateľa

Podľa obžaloby sa ho mal dopustiť tým, že ako konateľ jednej so svojich eseročiek od novembra 2016 aj napriek odstúpeniu od kúpnej zmluvy z apríla 2015 uzavretej s výhradou vlastníctva spoločnosti so sídlom v Prešove si prisvojil a naďalej používal poľnohospodársky kolesový traktor do januára 2017.

Vtedy ho zaistila polícia v priestoroch hospodárskeho dvora v Sobranciach.

Traktor mu splnomocnená predávajúca spoločnosť, ktorá zastupovala jeho vlastníka, odovzdala do užívania v apríli 2015.

Podnikateľ zaň v stanovenej lehote nezaplatil kúpnu cenu 217 200 eur.

Podľa slov prokurátora podnikateľ traktor nevrátil a znemožnil jeho vydanie po odstúpení od zmluvy, čím tak spôsobil predávajúcej spoločnosti a spoločnosti zastupujúcej vlastníka škodu vo výške 159 812 eur.

Presunul a požičal peniaze

Druhá obžaloba z prečinu zavineného úpadku sa týkala rokov 2015 a 2016.

Obžalovaný ho mal spáchať tak, že ako konateľ jednej zo svojich spoločností poskytol viacero nezdokladovaných presunov finančných prostriedkov označených ako pôžičky medzi spriaznenými osobami a niektoré z týchto finančných presunov následne spriaznené osoby uznali ako svoj dlh voči predmetnej spoločnosti.

Malo ísť o tri eseročky a celkovú sumu vyše 1,63 milióna eur.

V apríli 2016 podnikateľ odpredal 25-percentný obchodný podiel tejto spoločnosti v inej humenskej spoločnosti svojej dcére za údajne podhodnotenú cenu.

Podľa obžaloby týmto odstránil časť majetku spoločnosti, čím spôsobil jej úpadok a zmaril uspokojenie veriteľa spoločnosti zo Žiaru nad Hronom vo výške najmenej 100 695,54 eura.

Nájomná zmluva sa obnovuje

Senát obžalovaného spod obžaloby oslobodil, pretože skutky nie sú trestnými činmi.

V odôvodnení rozsudku sudca zdôraznil, že pred súdom bolo preukázané, že v prípade sprenevery predávajúca spoločnosť po predchádzajúcich dlhoročných dobrých skúsenostiach s agropodnikateľom mu odovzdala traktor aj bez jeho zaplatenia.

Sudca poukázal na to, že samotné poškodené spoločnosti spôsobili nejasnosť zmluvných vzťahov, keď popri kúpnej zmluve bola uzavretá súbežne aj nájomná zmluva na dobu určitú od apríla do konca roku 2015.

„Ak nájomca užíva vec aj po skončení dohodnutej doby nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá na súde návrh na vydanie veci do tridsiatich dní od skončenia nájmu, nájomná zmluva sa obnovuje za tých istých podmienok, ako bola dojednaná pôvodne,“ povedal sudca.

Tak tomu bolo aj v tomto prípade. „Ak došlo k opakovanému obnoveniu nájomného pomeru za tých istých podmienok, za ktorých bola zmluva pôvodne dojednaná, nemožno hovoriť o neoprávnenej držbe traktora,“ doplnil.

"Dospeli sme k záveru, že skutok sa stal nie presne tak, ako je uvedené v obžalobe, a nie je trestným činom,“ dodal.

Zástupcovia poškodenej spoločnosti na pojednávaní v marci tohto roka potvrdili, že si žiadnu škodu neuplatňujú.

Súd: Nekonal protizákonne

V prípade prečinu zavineného úpadku na naplnenie trestno-právnej zodpovednosti musí byť súčasne spôsobený úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarené uspokojenie jej veriteľa konkrétnym konaním uvedeným v ustanoveniach zákona.

„Bolo zjavne preukázané aj výpoveďou reštrukturalizačného správcu, aj znaleckým posudkom, že úpadok predmetnej spoločnosti nebol spôsobený tým konaním, ako uviedol prokurátor v obžalobe,“ povedal sudca.

Podľa oboch išlo o manažérsky nezvládnuté vysoké tempo obstarávania nových investícií a s tým spojenú vysokú úverovú zaťaženosť bankovými úvermi a lízingami s časovo krátkym rozvrhom splátok.

Príčinou úpadku bola aj vyhlásená okamžitá splatnosť úverov jednou z bánk.

Reštrukturalizačný správca úmyselné konanie podnikateľa zaviniť úpadok nezistil.

Reštrukturalizačný plán predmetnej spoločnosti, ktorí veritelia na schvaľovacej schôdzi jednomyseľne schválili, je na sedem rokov a podľa slov správcu sa plní.

U nezabezpečených veriteľov, ku ktorým patrí aj spoločnosť zo Žiaru nad Hronom, je stanovené 50-percentné uspokojenie zistenej sumy pohľadávky. Peňazí sa spoločnosť môže domáhať aj po uplynutí doby reštrukturalizačného plánu.

Podľa sudcu sa tiež nepodarilo preukázať, že predaj 25-percentného podielu bol za podhodnotenú cenu, keďže nebol uvedený rozsah podhodnotenia ani v porovnaní s čím.

Nedostal dotácie, prišiel o pôdu

Agropodnikateľ Diego R. v záverečnej reči zdôraznil, že v rokoch 2008 a 2013 jeho podnikateľská skupina vykonala investície za 30 miliónov eur.

Do finančných problémov sa dostala po výpadku 500-tisícovej dotácie na dobytok v roku 2013 a po úbytku obhospodarovanej pôdy v Porúbke, Rakovci, Moravanoch a Nacinej Vsi v rokoch 2015 a 2016.

V roku 2015 dostal agropodnikateľ z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na jednu zo svojich spoločností dotáciu vo výške 553 045 eur a ďalší rok 486 139 eur.

Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor zahlásil odvolanie.

Podnikateľ a jeho právni zástupcovia sa pre médiá vyjadriť odmietli.