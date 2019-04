Vaľová skončila, staronová riaditeľka sa vracia do funkcie

Zámer pomenovať školu po Petrovi Breinerovi plánuje dotiahnuť do konca.

24. apr 2019 o 16:50 Jana Otriová

HUMENNÉ. Daniela Polovková je novou riaditeľkou Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Mierová.

Vo výberovom konaní ju jednomyseľne odobrili všetci členovia rady školy.

Slovenská komora učiteľov sa opätovne obrátila s podnetom na prokuratúru.

Mesto poverovalo dokopy až deväťkrát

Staronová riaditeľka ZUŠ Daniela Polovková viedla školu od polovice roka 2014.

Zriaďovateľ, mesto Humenné, ju vedením poveril na pol roka, do polovice roka 2017, potom poverovanie zopakoval ešte päťkrát.

Keď Polovková požiadala, aby ju už viac do vedúcej funkcie nepoverovali, mesto obsadilo miesto opäť len poverením. Výberové konanie nevypísalo päť rokov.

Od polovice januára tohto roka školu dočasne viedol učiteľ školy Srđan Stojiljković.

Všetci za Polovkovú

Nové vedenie mesta vypísalo výberové konanie na post riaditeľa v marci.

„Len plníme sľuby, ktoré sme dali,“ povedal v stredu predpoludním primátor Miloš Meričko (nez.) po odovzdaní menovacieho dekrétu.

Obsadenie funkcie výberovým konaním pokladá za stabilizovanie situácie na školách a za predpoklad ich ďalšieho úspešného rozvoja.

Daniele Polovkovej dalo hlas všetkých desať členov rady školy.

„Nevedel som, kto sa do výberového konania prihlásil. Mne prišiel len výsledok. Akceptujem ho. Pani riaditeľka je skúsená, vážim si ju, je so školou zžitá. Dostala sa do problémov s bývalým vedením mesta. Verím, že nič podobné sa už nebude stávať,“ dodal.

Nezhody s mestom

Polovkovej opätovná ambícia viesť školu mala podľa nej niekoľko príčin.