V Humennom súdia známeho talianskeho agropodnikateľa

Diego R. čelí obžalobe pre zločin sprenevery a prečin zavinenia úpadku.

28. mar 2019 o 17:58 Jana Otriová

HUMENNÉ. Pred senát okresného súdu sa vo štvrtok postavil Talian Diego R. (64), ktorý s rodinou podniká na východe Slovenska v agrosektore.

Čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu sprenevery a z prečinu zavinenia úpadku.

Obe obžaloby spojil súd do jedného konania.

Obžalovaný poprel spáchanie oboch skutkov a vyhlásil, že je nevinný.

Sprenevera: Predmetom je traktor

Podľa obžaloby podnikateľ Diego R. ako štatutárny orgán, teda konateľ jednej zo svojich eseročiek, od novembra 2016 aj napriek odstúpeniu od kúpnej zmluvy z apríla 2015 s predávajúcou spoločnosťou so sídlom v Prešove si prisvojil a naďalej používal poľnohospodársky kolesový traktor, a to do januára 2017.

Vtedy ho zaistila polícia v priestoroch hospodárskeho dvora v Sobranciach.

Traktor mu splnomocnená predávajúca spoločnosť, ktorá zastupovala jeho vlastníka, odovzdala do užívania v apríli 2015.

Podnikateľ zaň v stanovenej lehote nezaplatil kúpnu cenu 217 200 eur.

„Traktor nevrátil a znemožnil jeho vydanie po odstúpení od zmluvy, čím tak spôsobil predávajúcej spoločnosti a spoločnosti zastupujúcej vlastníka škodu vo výške 159 812 eur. Teda prisvojil si cudziu vec, ktorá mu bola zverená a spôsobil tak na cudzom majetku škodu veľkého rozsahu,“ uviedol prokurátor s tým, že svojím konaním spáchal obzvlášť závažný zločin sprenevery.

Úpadok: Presunul peniaze

Druhá obžaloba z vlaňajšieho decembra sa týka rokov 2015 a 2016.

„Obžalovaný ako konateľ jednej zo svojich spoločností poskytol viacero nezdokladovaných presunov finančných prostriedkov označených ako pôžičky medzi spriaznenými osobami a niektoré z týchto finančných presunov následne spriaznené osoby uznali ako svoj dlh voči predmetnej spoločnosti,“ uviedol prokurátor.

Malo ísť o tri eseročky a celkovú sumu vyše 1,63 milióna eur.

V apríli 2016 podnikateľ odpredal 25-percentný obchodný podiel tejto spoločnosti v inej humenskej spoločnosti svojej dcére za podhodnotenú cenu.

„Týmto tak odstránil časť majetku spoločnosti, čím spôsobil jej úpadok a zmaril uspokojenie veriteľa spoločnosti zo Žiaru nad Hronom vo výške najmenej 100 695,54 eura,“ doplnil prokurátor.

Obhajoba: Skutkov sa nedopustil

Obhajcovia obžalovaného na súde uviedli, že podnikateľ sa skutkov nedopustil, v prvom prípade konaním obžalovaného nedošlo k naplneniu všetkých zákonných znakov trestného činu sprenevery a v druhom prípade podľa nich skutok nie je trestným činom.

Podnikateľ: Obchodnému partnerovi škoda nevznikla

Podnikateľ Diego R. na súde uviedol, že traktor si od obchodného partnera, s ktorým obchoduje vyše 20 rokov, prenajal v apríli 2015 do konca roka so zámerom v nasledujúcom roku ho odkúpiť na úver alebo lízing.

Uzatvoril nájomnú zmluvu, že by podpisoval kúpnopredajnú zmluvu, si však nepamätá a v účtovníctve firmy vraj takú zmluvu neeviduje.

V júli 2016 mu firma vyfakturovala kúpnu cenu traktora a do konca roka sa opakovane telefonicky i mailom dožadovala úhrady.

Aj napriek ubezpečeniam, že za traktor zaplatí, neurobil tak.

Spoločnosť sa medzitým dostala do reštrukturalizácie. Podnikateľ podľa vlastných slov po porade s právnikmi vzhľadom na chýbajúcu zmluvu a reštrukturalizáciu odmietol traktor vydať s odôvodnením, aby neuprednostnil jedného veriteľa pred ostatnými.

Stroj presunul do stráženého areálu v Sobranciach.

Tam ho zaistila polícia v januári 2017 a v auguste odovzdala predávajúcej spoločnosti.

Obžalovaný zdôraznil, že tá ho následne predala spoločnosti jeho brata za približne 150 000 eur bez DPH, nájomné za traktor jej uhradili, takže jej žiadna škoda nevznikla.

Obchodujú roky

Svedkovia, konateľ a výkonná riaditeľka spoločnosti, ktorá traktor poskytla, potvrdili, že si žiadnu škodu neuplatňujú.

Kúpnopredajnú zmluvu podľa ich slov uzatvorili v deň, keď odovzdali traktor do prenájmu.

Odstúpiť od nej sa rozhodli až na sklonku nasledujúceho roka, keď už bolo jasné, že peniaze zaň nedostanú.

Keď im podnikateľ odmietol traktor vydať, podali na polícii trestné oznámenie.

Poľnohospodársky stroj dostali späť až začiatkom augusta 2017.

Obaja svedkovia potvrdili, že s Diegom R. podnikali roky, uzatvárali obchody na značné čiastky. Na jednu zmluvu kúpil od nich 50 traktorov, čo je európsky unikát.

Podnikateľ nakupoval poľnohospodársku techniku z prostriedkov eurofondov, záväzky si plnil a v minulosti s ním problémy nemali.

So spoločnosťami podnikateľa obchodujú aj v súčasnosti, vopred si však vyžiadajú zálohovú platbu.

Vypovedal aj bývalý šofér

Ďalší svedok, bývalý zamestnanec podnikateľov eseročky, pracoval na traktore ako vodič.

Vo výpovedi uviedol, že na príkaz jednej z podnikateľových dcér ho v jeseni odparkoval v garáži v Sobranciach a na pokyn vedúceho hospodárskeho dvora odmontoval anténu GPS lokalizácie, ktorá umožňuje mapovať pohyb stroja.

Zamestnanec predávajúcej prešovskej spoločnosti potvrdil, že pri preberaní stroja v januári 2017 asistoval a to, kde sa nachádza, vedeli cez GPS lokalizáciu.

Po obede už bez obžalovaného

Po obedňajšej prestávke pokračovalo hlavné pojednávanie už bez obžalovaného. Ten dal súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti.

Prokurátor prečítal výpovede obžalovaného z vyšetrovacieho spisu v prípade prečinu zavinenia úpadku. Ten dvakrát využil svoje právo nevypovedať.

Právny zástupca poškodenej spoločnosti, ktorý vypovedal na pojednávaní ako svedok, potvrdil, že trvá v celom rozsahu na výpovediach a na listinných dôkazoch, ktoré predkladali ešte v prípravnom konaní.

U podnikateľovej eseročky mali viacero pohľadávok, ktoré si uplatnili návrhom na vydanie platobného rozkazu.

Okresný súd v Humennom návrhu vyhovel a priznal im istinu 100 695 eur s príslušenstvom. Neskôr, keď sa spoločnosť Diega R. dostala do reštrukturalizácie, pohľadávku si riadne prihlásili.

Sudca odročil pojednávanie na 30. apríla, keď budú prečítané znalecké posudky a vypočutí ďalší svedkovia.