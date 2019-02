Kapitán Vaško: Bola by veľká škoda, keby prvá liga v Humennom skončila

Netrúfa si povedať, čo bude s hokejom.

26. feb 2019 o 0:00 Róbert Andrejov

HUMENNÉ. Humenskí hokejisti sa vlani v lete po vyše dvojročnej prestávke vrátili do druhej najvyššej súťaže.

Už pred sezónou sa z ich tábora ozývali hlasy, že nechcú byť v St. Nicolaus I. lige iba do počtu, ale práve naopak.

Dokopy dali na túto súťaž solídne mužstvo a navyše klub sa dohodol na spolupráci s extraligovými Košicami, odkiaľ takisto prichádzala hráčska výpomoc.

Klub bol oživením súťaže a napokon obsadil konečnú šiestu priečku.

Sezóna sa pre MHK skončila pred vyše dvoma týždňami nešťastným vypadnutím vo štvrťfinále play-off s Dubnicou nad Váhom, ktorá nakoniec získala bronz.

Napriek úspešnému účinkovaniu nebol ročník z pohľadu Humenného bezproblémový a v decembri sa nad klubom zatiahli čierne mračná.

Sezónu napokon dohral, ale aká bude jeho budúcnosť, je v tejto chvíli otázne.

Mali smelé ambície

Zverenci skúseného kormidelníka Milana Staša sa prakticky počas celého priebehu súťaže pohybovali v pokojnom strede tabuľky a po základnej časti obsadili šiestu pozíciu.

A na rovnakej zostali aj po vypadnutí v úvodnom kole play-off.

„Z môjho pohľadu to bola špecifická sezóna. Hoci sme boli nováčik, vstupovali sme do nej so smelými ambíciami, lebo mužstvo bolo veľmi dobre vyskladané. Boli v ňom viacerí mladí kvalitní hráči a navyše sme sa mohli spoliehať na pomoc z Košíc. Myslím si, že šieste miesto odpovedá tomu, ako to počas sezóny prebiehalo, aj keď my hráči sme od toho očakávali trošku viac,“ povedal za celú kabínu kapitán tímu Filip Vaško.

Statočne bojujúci východniari vo štvrťfinále potrápili favorizovanú Dubnicu a nechýbalo veľa, aby si predĺžili ročník a v semifinále vyzvali susedné Michalovce. Sériu však prehrali 2:3 na zápasy.

„Keď sa za tým spätne obzrieme, tak stále nás mrzí ten prvý súboj v Dubnici, v ktorom sme boli lepší, ale prehrali sme ho po nájazdoch. Taký je však hokej. V play-off sa hrá na víťazstvá, náš súper ich dosiahol o jedno viac, preto postúpil ďalej.“

Košičania boli prínosom

K peknému umiestneniu nováčika prispeli aj kmeňoví hráči HC Košice, ktorí v rámci farmárskej spolupráce za MHK nastupovali.