Hviezdou sninskej minizoo je zubor Matúš

Chovajú tam domáce zvieratá, ale aj cudzokrajné druhy.

17. feb 2019 o 0:00 Jana Otriová

SNINA. Na začiatku bola snaha založiť v meste jazdecký klub.

Neskôr si na koníkoch mohli zajazdiť aj deti s rôznym zdravotným postihnutím.

K hipoterapii sa pridružila čiastočne aj canisterapia a názov združenia dostal podobu Animoterapeuticko–jazdecké centrum.

Starajú sa aj o zvieratá z voľnej prírody

Ruka v ruke s rozširovaním záujmových aktivít sa zvyšoval počet zvierat a rástla ich druhová rozmanitosť.

„Teraz máme minizoo,“ hovorí jej prevádzkovateľ, veterinárny lekár Vladislav Juško.

Po nadviazaní intenzívnej spolupráce s Národným parkom Poloniny sa do jeho opatery dostali aj divé zvieratá z voľnej prírody.

„Odštartoval to zubor Matúš, ktorého sme tu umiestnili po úraze končatiny. V marci to budú tri roky, čo je u nás a je našou hlavnou hviezdou. Do voľnej prírody sa už nevráti,“ vraví.

V obore mu robia spoločnosť daniele a krava Filoména plemena highland.

V zoo našli dočasný domov zranené dravce – myšiaky, sovy, ale aj ježkovia, bociany, srnky.

Aktuálne je obyvateľom minizoo srnček Oliver, ktorého zachránili ako mláďa doslova v hodine dvanástej.

video //www.sme.sk/vp/37447/

Mená majú iba kone

K stálym obyvateľom patrí krava a teliatko plemena dexter, kôň Charlie a huculské kobylky Jessika a Nina.

„Charlie má už 25 rokov, je to konský dedko. Deti ho milujú, rady sa na ňom vozia. Veľmi sa mu už nič nechce, potrebuje viac krmiva, vitamínov,“ hovorí Jakub Treščák (26) z Dlhého nad Cirochou.

Je jedným z dvoch ľudí, ktorí sa o zvieratá starajú. Robí tak už osem rokov.

„Baví ma to, robím to rád. Zvieratká neodvrávajú ako ľudia a tvária sa, že sú spokojné,“ dodáva s úsmevom.