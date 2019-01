Exprimátorka Vaľová žiada preplatiť dovolenku. Poslanci váhajú

Predvlani vôbec nedovolenkovala, nárokuje si na vyše tisíc eur.

5. jan 2019 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Exprimátorka Jana Vaľová (Smer) požiadala o preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

Z roku 2017 jej ostalo 20 dní, z vlaňajška 27 a pol dňa.

Poslanci na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva neprejavili veľkú ochotu dovolenku preplatiť a žiadali materiál doplniť o presné termíny.

Napokon ho z rokovania stiahli.

Ostalo jej 47 a pol dňa

Prečítajte si tiež: Humenné vstúpilo do nového roka v rozpočtovom provizóriu

Žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku poslala bývalá primátorka Jana Vaľová Mestu Humenné ešte 7. decembra 2018. Žiadala dokopy preplatiť 47,5 dňa, čo činí 1 032,38 eur.

Vaľová v roku 2017 nevyčerpala ani deň dovolenky a celú si ju preniesla do ďalšieho roka.

Vlani z nej vyčerpala päť dní v apríli a päť dní v júli. Za rok 2018 mala nárok na 27,5 dňa, nevyčerpala však ani deň.

V žiadosti zdôvodnila, že dovolenku nemohla vyčerpať „z dôvodu pracovnej vyťaženosti“.

Žiadala prerokovať ju v zastupiteľstve do júla tohto roka.

Ruščanský: Málokedy bola na úrade

Prečítajte si tiež: Nového primátora Humenného prekvapil stav úradu po Vaľovej

Poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva veľmi ústretoví neboli.

Poslanec Martin Ruščanský z klubu Spájame sa pre Humenné vyjadril presvedčenie, že preplatenie dovolenky si bývalá štatutárka mesta nezaslúži.

Poukázal na to, že žiadosť neobsahuje žiadne bližšie údaje, kedy nebola na úrade.

„Za osem rokov ma zastavila kopa ľudí, ktorí sa dožadovali navštíviť pani primátorku, a nepodarilo sa im to. Málokedy bola na úrade,“ povedal.

„Pani exprimátorka hovorí o tom, aká je skromná a sociálna, dostane štvormesačné odstupné, ktoré jej prináleží zo zákona a ako poslankyňa národnej rady bude od januára 2019 poberať vyšší plat. Bude veľmi dobre zabezpečená,“ dodal.

Hopta: Kde bola?

Prečítajte si tiež: Exprimátorka Vaľová neprešla ako členka komisie kultúry

Poslanec Ivan Hopta (Úsvit) sa stotožnil s názorom mladšieho kolegu.

„Nemali by sme jej nič preplatiť. Nezaslúži si ani jedno euro. Pamätám si, keď moja manželka (vtedy riaditeľka materskej školy Mierová – pozn. red.) v roku 2014 dala na mestský úrad dovolenkový lístok, ktorý zmizol a potom dostala pokarhanie, že odišla zo škôlky a nechala deti, čo bola hlúposť,“ povedal.

„Ľudia primátorku na úrade málokedy mohli nájsť. Parlament zasadal približne 60 – 65 dní v roku. Pýtam sa, kde bola?,“ pokračoval.

„Chceme presné dátumy, potom sa rozhodneme. Po voľbách mala dosť času na to, aby čerpala dovolenku. Namiesto toho prijímala nových zamestnancov, aby novému primátorovi narobila čo najviac problémov s prepúšťaním,“ dodal.

„Nemá to nič spoločné so sociálnym cítením, ani s demokraciou,“ uzavrel.

Poslanec Jozef Babják (Spájame sa pre Humenné) vyjadril názor, že treba dohodnúť systém evidencie prítomnosti primátora na pracovisku.

„Mali by sme si overiť opodstatnenosť toho, čo žiada,“ povedal.

Mudry: Náhrada jej patrí

Prečítajte si tiež: Primátori a starostovia odchádzajú na poslednú chvíľu. Oplatí sa im to

Poslanec Ondrej Mudry (Smer) sa Vaľovej zastal.

Zdôraznil, že je poslankyňou národnej rady, pôsobí v sociálnom výbore, chodievala na služobné cesty a vybavovala množstvo vecí aj pre mesto.

„Posledných asi päť rokov pracovala za minimálnu mzdu. Náhrada za dovolenku jej určite patrí,“ povedal.

Jej sociálne cítenie obhajoval množstvom benefitov pre občanov, ktoré boli za jej pôsobenia schválené.

Na súde nepochodí

Poslancov zaujímal názor právnika.

Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest hovorí, že náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.

Mestský právnik Štefan Bukovčík zdôraznil, že ak poslanci preplatenie dovolenky neschvália, nie je možné domáhať sa ho súdnou cestou.

Upozornil na to, že primátor nie je zamestnanec mesta a požíva isté výhody vo vzťahu k zákonníku práce, ktorý ho naopak nechráni tak, ako bežných zamestnancov.

Napokon sa poslanci stotožnili s návrhom kolegu Babjáka.

Navrhol materiál z rokovania stiahnuť a uložiť hlavnej kontrolórke preveriť opodstatnenosť počtu dní nevyčerpanej dovolenky za oba kalendárne roky. Urobiť tak má do najbližšieho zasadnutia poslancov.

Vaľová: Nemuseli sa ponáhľať

Exprimátorka Vaľová na rozhodnutie poslancov reagovala na sociálnej sieti.

„Ústretovo som Mestu písomne ponúkla možnosť riešiť preplatenie mojej nevyčerpanej dovolenky, ktorá mi patrí zo zákona a vypočítava sa z minimálnej mzdy 480 eur, ktorú som poberala. Nechápem, prečo vedenie zaradilo už na decembrové zastupiteľstvo ako prioritnú otázku riešenie mojej nevyčerpanej dovolenky, ak má na to šesť mesiacov, mohlo to skontrolovať a upraviť, tak ako som ich o to požiadala,“ napísala.