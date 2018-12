Na východe hrozí koniec ďalšiemu klubu. Tentoraz hokejovému

Klubu chýbajú financie na prevádzkovanie zimného štadióna.

21. dec 2018 o 19:34 (aktualizované 21. dec 2018 o 20:40) TASR

HUMENNÉ. Fungovanie hokeja v Humennom je ohrozené. Piatkový zápas s Dubnicou zrušili. Udržať chcú hlavne mládež.

Za nelichotivú situáciu môžu podľa mesta neuhradené faktúry občianskeho združenia (OZ) MHK Humenné.

Samospráva ho požiadala, aby odstúpilo od zmluvy o nájme štadióna, ktorý je majetkom mesta. Chce ho tak dostať pod svoju správu.

Predsedu jeho výkonného výboru Marek Šmida potvrdil, že túto dohodu podpísal.

Súčasný primátor Miloš Meričko (kand. za pravicu) riešil podľa vlastných slov situáciu okolo hokeja už od začiatku nástupu do funkcie.

Dozvedel sa totiž, že terajší predstavitelia súkromného OZ nechcú pokračovať v tejto činnosti.

"S tým, že budú radi, ak hokej v Humennom zostane, čo je aj v našom záujme," priblížil na piatkovej tlačovej konferencii.

Mesto našlo aj potenciálneho investora, ten však nakoniec z výkonného výboru klubu odstúpil.

Mesto na MHK Humenné nie je podľa Merička nijako napojené, poskytuje mu len dotácie, ktoré v roku 2018 predstavovali sumu viac ako 407 000 eur.

Teplo už vypli

"A tie peniaze nie sú. A k tomu sú tu aj dlhy," uviedol primátor s tým, že v piatok na štadióne vypli teplo a malo by tak dôjsť aj v prípade elektrickej energie či vody, a to z dôvodu neuhradených faktúr. Dotáciu klubu mesto poskytnúť nemôže, keďže nemá schválený rozpočet na budúci rok.

Cieľom samosprávy je aktuálne to, aby štadión dostalo pod Správu rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) Humenné, a to dohodou o ukončení nájomnej zmluvy, ktorú má uzatvorenú so spomínaným občianskym združením.

"Ak to budeme mať, tak hneď tu nabehneme s tým, že som požiadal zamestnancov SRaŠZ, aby dnes zostali a preberieme tento štadión, aby sme nezastavili jeho chod," povedal primátor s tým, že v sobotu (22. 12.) sa tam má hrať turnaj.

Najväčším problémom je podľa neho ľad. Ak totiž vypnú elektrinu, dôjde k jeho roztopeniu. Dočasne by to vedeli vyriešiť elektrocentrálami.

Ďalším záväzkom je zachovať mládežnícky hokej a dokončiť sezónu.

V prípade dospelých Meričko uviedol, že má informáciu len o zrušení piatkového zápasu.

Budúcnosť seniorského mužstva je však neistá.

Šmida je kamarát s Vaľovou

Šmida uviedol, že Meričkovi ešte po voľbách oznámil, že v humenskom hokeji končí.

"Nechcem, aby sa hokej stal politickou témou kvôli mojej osobe vzhľadom na to, že som tam prišiel za bývalého vedenia mesta a som kamarát s Janou Vaľovou (Smer ň pozn. red.). Vyjadril som sa, že chcem za každú cenu, aby ten hokej pokračoval," doplnil.

Primátor ho podľa jeho slov požiadal a oslovili ho aj poslanci, aby v činnosti pokračoval.

Pre nedostatočné záruky zo strany mesta sa však napokon rozhodol, že v hokeji nechce a nebude pokračovať.

Po odstúpení potenciálneho investora už, ako ďalej uviedol, neboli schopní zabezpečiť žiadneho iného človeka, ktorý by sa s mestom dohodol.

Dohodu o odstúpení z nájmu podpísal, neuhradené záväzky zaplatia. Spomenul, že klubu dlhujú peniaze aj niektoré subjekty.

"Je to komplikovaná situácia. Rozvírila sa okolo toho veľká diskusia, zaznieva veľa fám a lží a je mi to ľúto. My budeme prezentovať jednak to, akým spôsobom sme sa postarali o majetok, ktorý sme mali zverený v nájme, ako sme ho zrekonštruovali a zveľadili. Aké to bolo celé rozpadnuté, keď som tam prišiel a ako to vyzerá dnes," priblížil.

Predstavia tiež, akým spôsobom sa nakladalo s peniazmi, ktoré boli klubu poskytnuté v rámci dotácií. "Čo máme povinnosť vyúčtovať," doplnil s tým, že je to už pripravené.