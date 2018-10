Prezident Kiska strieľal z tanku a zajazdil si na ňom

V Snine sa stretol so zástupcami samosprávy a so študentmi.

15. okt 2018 o 18:03 Jana Otriová

SNINA/KAMENICA NAD CIROCHOU. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska strávil prvý pracovný deň tohto týždňa vskutku netradične.

Najprv v Snine diskutoval s gymnazistami, potom v Kamenici nad Cirochou položil vence k pamätníku osloboditeľov.

Ako vrchný veliteľ Ozbrojených síl si prezrel tamojší vojenský výcvikový priestor, ktorý je súčasťou Vojenského obvodu Valaškovce. Zajazdil si na tanku a zastrieľal si z neho.

Prezident: Je to úžasný kraj

Cesta prezidenta Andreja Kisku z Popradu do najvýchodnejšieho mesta republiky trvala vyše dvoch hodín.

„Uvedomil som si, aké je Slovensko nádherné. Je to úžasný kraj. Je mi ľúto, že tu nemáme viac dobrej práce, že mladí ľudia nám musia utekať. Sú to najcennejšie, čo máme a nedokážeme ich udržať v tomto krásnom regióne,“ prihovoril sa Sninčanom.

Na námestí ho folklórny súbor Šiňava privítal chlebom a soľou, spevom a tancom.

Málo práce, chýbajú dobré cesty

Prezident navštívil Sninu v rámci svojich výjazdov po Slovensku.

S vedením mesta, zástupcami štátnej správy a podnikateľov diskutoval o situácii v regióne.

Za najväčší nedostatok inak malebného kúta republiky pokladá nevyhovujúce dopravné spojenie so zvyškom krajiny.

„Problém, na ktorý upozorňujem vo viacerých regiónoch, je tu ešte vypuklejší ako inde. Z Prešova trvá cesta autom dve hodiny. Je ťažko dotiahnuť do mesta akéhokoľvek investora, podnikateľa. Potom sa netreba čudovať tomu, že nezamestnanosť je tu vysoká,“ povedal.

Vihorlat v minulosti zamestnával vyše 6 000 ľudí, dnes na jeho území a v okolí je len tisícka pracovných miest. V iných mestách sa podarilo rozpad veľkých zamestnávateľov nahradiť zodpovedajúcim počtom pracovných miest u úspešných súkromných podnikateľov a investorov.

„Dá sa to, keď sú cesty. Ak nie sú, mesto môže robiť to najlepšie, čo vie, je veľmi ťažké pritiahnuť tu investorov,“ dodal.

Po rusínsky „slabo“

Druhou témou rozhovoru bola podpora štátu pre mestskú nemocnicu.

„V tomto smere je veľa rezerv v porovnaní s nemocnicami v správe štátu,“ povedal prezident Kiska.

Aj napriek tomu v regióne vládne optimizmus.

"Musíme veľa urobiť pre to, aby každá časť Slovenska mala rovnakú perspektívu a možnosti a žilo sa tam tak dobre ako v iných regiónoch,“ dodal.

Priznal, že s rusínčinou je na tom „slabo“.

„Neviem rusínsky, som trochu pôvodom Goral. Som rád, že na Slovensku problémy národnostných menšín neexistujú. Je úlohou štátu vytvárať podmienky, aby sa každá národnostná menšina u nás cítila dobre, aby mala možnosť vychovávať svoje deti v rodnom jazyku, aby sme podporovali udržiavanie kultúry a tradícií,“ uzavrel.

Pozvánku na tatarčané pirohy neodmietol.

Jedni ho vítali, iní nie

Mnohí Sninčania i návštevníci mesta si príchod prezidenta Kisku do mesta nenechali ujsť.

Viacerí sa o jeho príchode dozvedeli len náhodou, keď prechádzali okolo.

„Len pred hodinou som sa dozvedel, že príde. Každý politik by mal chodiť medzi ľudí, mal by sa s nimi stretať, porozprávať. Netreba len sľubovať, ale sľuby aj plniť,“ povedal Nitran Ján (65), ktorý do Sniny chodieva za priateľmi.

Prezidenta už videl „naživo“ v Trenčianskych Tepliciach v kúpeľoch.

Jaroslav Pastorok (62) prezidentovi ruku nepodal. „Nepomáha ľuďom,“ povedal.

Prítomnosť študentov na námestí odsúdil. „Učitelia ich sem nahnali. Keby neprišli, nik by tu nebol,“ dodal.

V Snine mal prezident Andrej Kiska na programe besedu so študentmi gymnázia. Novinárov na ňu nepustili, údajne z bezpečnostných dôvodov.

Uctil si obete vojny

Po obede na Sninských rybníkoch sa hlava štátu presunula do Vojenského obvodu Valaškovce v Kamenici nad Cirochou.

Prezident najprv položil vence k pamätníku obetiam druhej svetovej vojny v obci.

„Listom som ho poprosil v mene obyvateľov, aby navštívil našu obec a vzdal úctu obetiam vojny. Mier, sloboda, demokracia nie sú samozrejmosťou, my sa k nim hlásime. Chceme, aby položením venca vzdal úctu nielen padlým, ale aj tým, ktorí sa o pamätník starajú a udržiavajú ho,“ povedal krátko pred príchodom prezidentskej kolóny starosta Kamenice Alexander Bugyi (nez.).

Jazda v tanku bola adrenalínová

Vo vojenskom výcvikom priestore, ktorý je súčasťou Vojenského obvodu Valaškovce, sa vrchný veliteľ Ozbrojených síl SR oboznámil s armádnou technikou.

Prezident Andrej Kiska si najprv zastrieľal z tanku, potom si na 41-tonovom kolose po krátkej inštruktáži zajazdil.

„Po prvýkrát v živote som sedel v tanku. Chvíľu som ho dokonca mohol aj riadiť. Tankisti to nemajú jednoduché,“ povedal krátko po tom, ako z neho vystúpil.

Priznal, že je plný adrenalínu.

„Som rád, že naša armáda si uvedomuje naše povinnosti a zodpovednosť v rámci NATO. Všetci pracujeme na tom, aby sme z armády urobili spoľahlivého a bezpečného spojenca v rámci Severoatlantickej aliancie. Súčasťou toho je aj transparentná modernizácia techniky,“ povedal.

Do výcvikového priestoru priletel vrtuľníkom aj minister obrany Peter Gajdoš (SNS).