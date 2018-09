Z kandidáta na starostu Rohožníka sa stal len kandidát na poslanca. Obrátil sa na prokuratúru

Jozef Paľo tvrdí jedno, zapisovateľka druhé.

26. sep 2018 o 0:00 Jana Otriová

ROHOŽNÍK. V najmenšej obci Humenského okresu rieši Jozef Paľo st. veľký problém.

Miestna volebná komisia ho nezaregistrovala ako kandidáta na starostu do blížiacich sa komunálnych volieb.

Je presvedčený o tom, že zapisovateľke odovzdal kandidátku na post starostu, komisia dostala na stôl jeho kandidátku na poslanca.

Expert na samosprávu radí obrátiť sa na súd.

Kandidoval len na starostu, nie na poslanca

Jozef Paľo st. sa v novembrových komunálnych voľbách rozhodol kandidovať za starostu Rohožníka pod hlavičkou Komunistickej strany Slovenska (KSS). V malej koncovej obci žije len 41 obyvateľov.

„Odovzdali sme kandidátne listiny zapisovateľke. Prebrala ich doma, v mieste trvalého bydliska v Prituľanoch. Vošla do domu, potom vyšla a povedala, že všetko je v poriadku. Teraz tvrdí, že sme odovzdali neúplné papiere, len podpísané vyhlásenie na starostu, ale že kandidátka chýba,“ vysvetľuje Lukáš Paľo, syn kandidáta na starostu.

"Zrazu sa na komisii objavila otcova kandidátka na poslanca avšak bez vyhlásenia, ktorú sme my nepodali a ani sa v našich dokumentoch nenachádza,“ dodáva.

Okrem kandidáta na starostu pod hlavičkou KSS kandidujú aj traja ľudia za poslancov.

Listiny odniesol zapisovateľke splnomocnenec KSS Jozef Paľo ml., ďalší syn pána Jozefa 10. septembra, deň pred uplynutím lehoty.

„Listiny sme dôsledne prekontrolovali. Odovzdali sme ich, ale nevyžiadali sme si potvrdenie kópií. Zákon takúto povinnosť neukladá. Bola to však chyba,“ priznáva.

„Vyjadrenie zapisovateľky, že nie je povinná čítať obsah kandidátnych listín, je postačujúce na to, že by mala byť zaškolená alebo by vôbec takúto prácu nemala robiť,“ myslí si Lukáš Paľo.

Obrátili sa na prokuratúru

Zapisovateľka sa Paľovcom ozvala až po druhom zasadnutí miestnej volebnej komisie 19. septembra predpoludním s tým, že s kandidátkou je problém.

