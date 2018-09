Bývalý starosta Zubného si privlastnil pozemky, ktoré mu nepatrili

Krajský súd mu uložil podmienečný trest.

13. sep 2018 o 17:26 Jana Otriová

ZUBNÉ. Starosta Zubného Vladimír Pažúr doúradoval.

Odvolací súd v Prešove ho právoplatne odsúdil za podvod.

Štatutár obce na seba podvodne poprepisoval pozemky iných vlastníkov.

Stalo sa tak ešte v roku 2006.

Prekvapivé zistenie

Zubňan Ján Pažúr (81) pred dvanástimi rokmi po smrti svojej matky chcel previesť na seba pozemky z dedičstva.

Na katastri dostal prekvapujúcu odpoveď.

„Povedali, že už tu nemám nič, že vlastníkom je Vladimír Pažúr. Ostal som prekvapený. Išiel som za ním, tvrdil mi, že ide o omyl. Neskôr sa ukázalo, že je to pravda. Napokon vyšlo najavo, že podobný prípad majú aj obaja moji bratranci a iní,“ hovorí.

Podľa pána Jána sa predmetom podvodného prepisu stali hektáre pozemkov.

„Bolo to možno až 50 hektárov v katastroch Vyšného Hrušova, Papína a Nechválovej Polianky,“ zdôrazňuje.

Poškodených bolo viac

V jeho prípade išlo o približne štyri hektáre ornej pôdy a lúk v katastri Zubného.

Neskôr zistil, že poškodených Zubňanov je šesť.

Obrátili sa na súd.

„Bývalý starosta na súde zdôvodňoval, že sa k pozemkom dostal vydržaním, ale to absolútne nemôže byť pravda. Keď mama ešte žila, pôdu sme v 1973. roku dali do Jednotného roľníckeho družstva v Papíne, odvtedy ju družstvo obrábalo. Je to omyl, že išlo o vydržanie,“ vysvetľuje pán Ján.

Pripúšťa, že priezvisko Pažúr je v obci a okolí rozšírené, omyl v mene však v tomto prípade vylučuje.

„Moja mama sa za slobodna volala Simová, bola spolu s otcom spolumajiteľkou a na listoch vlastníctva boli uvedení obaja,“ zdôrazňuje.

Nehovoril pravdu

Dnes už bývalý starosta Vladimír Pažúr s ešte jednou osobou v auguste 2006 urobili nepravdivé vyhlásenia pred notárkou, ktoré si formou notárskej zápisnice nechali osvedčiť.

Na podklade takejto notárskej zápisnice boli obaja následne zapísaní v katastri nehnuteľností ako spoluvlastníci pozemkov, vymenovaných v notárskej zápisnici.

