Zomrela po páde v sanitke. Zodpovednosť neponesie nik

Syn nebohej je odhodlaný podniknúť ďalšie kroky.

12. aug 2018 o 12:44 (aktualizované 12. aug 2018 o 16:23) Jana Otriová

MEDZILABORCE. Za smrť 74-ročnej Medzilaborčanky, ktorá zomrela pár dní po páde v sanitke, nebude pykať nik.

Polícia trestné stíhanie zastavila.

Syn nebohej ženy je odhodlaný obrátiť sa na súd.

Spadla a udrela si hlavu

Miestna dopravná zdravotná služba vozievala pani Annu pravidelne na dialýzu.

V jeden pondelok počas menšej kolízie sanitky vo vozidle spadla, keďže nebola pripútaná, a udrela si hlavu.

Popoludní po návrate domov sa jej stav zhoršoval, až upadla do bezvedomia.

Záchranka ju odviezla na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny do humenskej nemocnice, kde napokon v piatok zomrela.

Syn nebohej ženy Emil Hajko vinu za smrť matky pripísal prepravnej službe a vodičovi sanitky, ktorý podľa jeho slov v osudný pondelok vraj nevenoval pozornosť tomu, či bola pani Anna pripútaná alebo nie.

Majiteľ dopravnej zdravotnej služby Stanislav Roháč vtedy tvrdil, že pacientka sa nikdy pripútať nechcela.

„Pripútal som ju 'nasilu' a kým som si sadol za volant, už bola odopnutá,“ povedal.

Keď sa pani v osudný deň po prudšom brzdení sanitky zošmykla zo sedačky, vodič hneď zastavil a našiel ju sedieť na podlahe.

„Všetci ostatní pacienti boli pripútaní, nikomu sa nič nestalo,“ opísal udalosť Roháč.

Polícia na základe vykonaného vyšetrovania a znaleckého skúmania trestné stíhanie zastavila.

„Trestné stíhanie bolo zastavené, keďže skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,“ povedal prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Syn je rozhorčený

„Upozorňoval som vodiča sanitky a majiteľa prepravnej služby, že moja mama je veľmi chorá. Žiadal som, aby mame uvoľnili miesto vpredu pri vodičovi,“ povedal.

„Že si nechcela dať pás, to je hlúposť. Tomu neverím. Pasažier musí by upovedomený, že sa má pripútať,“ povedal Emil Hajko.

Aj napriek výsledku policajného vyšetrovania prípad vidí ako zanedbanie povinnosti prevádzkovateľa prepravnej služby.

„Mali ju pripútať,“ trvá na svojom.

Nevylučuje ďalšie právne kroky.

„Obrátim sa na súd a prokuratúru,“ dodal.

„Pri prvom kontakte je za pripútanie pacienta zodpovedný vodič. Keď naloží pacientov, pred jazdou je povinný skontrolovať ich pripútanie. V priebehu jazdy už za seba zodpovedá každý pacient sám. Môže sa vedome odpútať, vodič to nemôže skontrolovať. Že by sa pri pohybe pás odopol sám, neprichádza do úvahy,“ ozrejmil podpredseda Únie vodičov záchranných a dopravno-zdravotných služieb Ján Pastirák.

Vodiča od pacientov oddeľuje bezpečnostná priehradka, aj na nej je oznam, že sa treba pripútať.

Že by v sanitke bolo sedadlo pre pacienta bez zabezpečovacieho bezpečnostného pásu, to vylúčil.

