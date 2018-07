Humenský nováčik sa nevie dočkať, v Snine nechcú podliezť latku

Počas víkendu sa otvoria brány treťoligových futbalových štadiónov.

25. júl 2018 o 0:00 Róbert Andrejov

ZEMPLÍN. Jedným z nováčikov súťaže bude FK Humenné, ktorý suverénne vyhral štvrtú ligu Sever.

Stabilnými účastníkmi najvyššej regionálnej súťaže sú MFK Snina a TJ Veľké Revištia, ktoré majú za sebou pohodovú sezónu, keďže ich netrápili záchranárske práce.

Sninčania bojovali o špicu tabuľky, Revišťania sa motali v jej druhej polovici.

Tesne pred ostrým treťoligovým štartom sme zmapovali situáciu v týchto troch kluboch.

MFK Snina

O príprave

Hráči štvrtého tímu uplynulého ročníka začali prípravu oficiálne 26. júna, ale prvýkrát sa spoločne zišli už pár dní pred tým na festivalovom turnaji v neďalekých Medzilaborciach, kde si v konkurencii Starej Ľubovne, Svidníka a domáceho kolektívu počínali víťazne.

„Triumfovali sme napriek tomu, že sme nehrali v najsilnejšom zložení, lebo viacerí hráči boli na dovolenkách, a tak príležitosť dostali mladí dorastenci,“ povedal tréner MFK Jozef Štafura, podľa ktorého bola príprava zo začiatku trošku rozháraná.

„A to z toho dôvodu, že sme nemali pokope všetkých hráčov z dôvodu dovoleniek. V posledných dňoch sa to však už konečne dostáva do normálnych koľají. Verím, že do štartu ligy sa to všetko utrasie. V príprave sme trošku dobili baterky, aby sme zvládli náročnú jeseň.“

V prípravných zápasoch čelili na vlastnom trávniku konkurenčným Veľkým Revištiam (5:3) a štvrtoligovým Sobranciam (3:2). Uplynulý piatok v atraktívnom zápase zvíťazili pod umelým osvetlením v Borove nad tamojším piatoligistom v súboji 2. kola Slovnaft Cupu 2:0.

O kádri

V Snine nebýva zvykom, aby sa počas súťažnej prestávky káder výraznejšie obmenil. Inak to nebolo ani tohto leta. Novými tvárami sú 21-ročný Ukrajinec Kristian Sehediy, ktorý naposledy obliekal dres Strážskeho, a šikovný mladík Frederik Svistun z Belej nad Cirochou. Ďalší hráči neuspeli na skúške.

„Mužstvo je konsolidované, preto sme veľké zásahy do neho robiť nemuseli.

Nepočítame už s Ukrajincom Maryanom Fedorkom, ktorý sa v príprave zatiaľ neobjavil, ale aj predtým mal slabú účasť na tréningoch,“ prezradil 69-ročný Štafura.

V kádri zostávajú aj opory ako Marián Pčola, Juraj Popovič či Jozef Skvašík, nejasná situácia je však stále okolo ukrajinského bombardéra Olega Vyshnevského, s 32 gólmi najlepšieho strelca uplynulej sezóny tretej ligy.

„Plánuje odísť, pretože rád by vyskúšal niečo nové. V odchode mu určite brániť nebudeme. Keď mu však nič nevyjde, tak mal by ostať u nás,“ ozrejmil skúsený lodivod, podľa ktorého bude káder podľa potreby dopĺňaný aj šikovnými chlapcami z dorastu.

O cieľoch

MFK pravidelne patrí medzi to lepšie v treťoligovej súťaži, vlani skončil štvrtý, pred dvoma rokmi dokonca na bronzovej pozícii.

Aj teraz by rád mútil vodu na popredných priečkach tabuľky.

