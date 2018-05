Tisícky fialových kosatcov zaplavujú Hostovické lúky

Návštevníkom ponúkajú nevšedné prírodné divadlo.

30. máj 2018 o 16:29 Jana Otriová

HOSTOVICKÉ LÚKY. Fialový koberec z kosatca sibírskeho na Hostovických lúkach je v máji pastvou pre oči domácich i návštevníkov.

Semená vzácnej rastliny vraj priniesli do našich končín Napoleonovi vojaci na kopytách svojich koní počas ústupu z Ruska.

Dnes ju chráni zákon, neslobodno ju trhať, ba ani vstupovať na územie, kde rastie.

„Keď vyjdem spoza zákruty a zbadám toľko kosatcov, vždy ma to ohúri. Až sa musím nadýchnuť. Je to veľké lákadlo a zážitok pre všetkých, bez ohľadu na to, či sú tu prvýkrát alebo tu chodia opakovane,“ hovorí environmentalistka zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty Anna Macková.

video //www.sme.sk/vp/36750/

Štvrtý stupeň ochrany

Prírodnú rezerváciu Hostovické lúky v katastri obce Hostovice v Sninskom okrese vyhlásili v roku 1980.

Jej úlohou je chrániť najmasovejší výskyt kosatca sibírskeho na Slovensku. Rastú ich tu tisíce.

„V súčasnosti tu platí štvrtý stupeň ochrany, čo znamená, že na územie rezervácie je vstup zakázaný,“ zdôrazňuje ochranárka. Rezervácia má rozlohu 4,65 hektára.

Od roku 2004 ide o územie európskeho významu s rozlohou 13,49 hektára. V súčasnosti prebiehajú procesy schvaľovania.

video //www.sme.sk/vp/36751/

Chráni sa pred nepriaznivými podmienkami

Kosatec chráni zákon, nesmie sa trhať ani inak poškodzovať. Jeho spoločenská hodnota je 51 eur, v prípade porušenia zákazu sa individuálne môže zvýšiť až o tristo percent.

Zopár kosatcov sibírskych našli ochranári nad Osadným, vlani tri kusy nad Kalinovom, tiež v doline Krosnej. „Či je to prirodzené alebo antropogénne, ťažko povedať,“ spresňuje Macková.

Kosatec sibírsky rastie v trsoch, dorastá do výšky 120 - 130 centimetrov, kvitne v máji, po 15. auguste možno lúky kosiť.

Zaujímavosťou je, že je geofyt. „V prípade nepriaznivých podmienok má rozmnožovacie orgány ukryté pod zemou, aby ľahšie prečkal zlé časy,“ hovorí.

