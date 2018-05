Na jednej zo sninských základných škôl vyšetruje polícia spreneveru

Riaditeľ sám podal trestné oznámenie, hovorí však, že naňho poľujú poslanci.

23. máj 2018 o 0:00 Jana Otriová

SNINA. Polícia vyšetruje spreneveru na Základnej škole P. O. Hviezdoslava v Snine.

Obrátil sa na ňu samotný riaditeľ školy Juraj Skrip po tom, ako náhodou narazil na nejasnú platbu.

Hospodárenie na škole za ostatné štyri roky kontroloval aj hlavný kontrolór mesta.

Svoje závery predložil poslancom.

Podklady nedostal

Preveriť hospodárenie na škole uložili kontrolórovi mestskí poslanci uznesením.

„Mojou úlohou bolo objasniť podozrenia z nelegálnej machinácie s finančnými prostriedkami na škole a vyjadriť rozsah kompetencií kontrolného mechanizmu v škole,“ povedal hlavný kontrolór mesta Snina Boris Pargáč.

Od riaditeľa školy si vyžiadal účtovné podklady.

Ten mu písomne odpovedal, že mu ich nemôže dať, lebo ich postúpil policajnému vyšetrovateľovi a na škole prebieha interná finančná a účtovná kontrola.

Výšku spreneverenej sumy teda vraj vyčísliť nemohol.

Kontrolór: Zlyhal ľudský faktor

Kontrolór sa tak zameral iba na druhú časť kontroly.

„Postupoval som len na základe smerníc o obehu finančných operácií, interných smerníc o nakladaní s finančnými prostriedkami v škole. Zhodnotil som proces základnej finančnej kontroly, prístup k platbám a kontroly toho, či náležitosti platobného poukazu korešpondujú s náležitosťami faktúr,“ vysvetlil.

Skonštatoval, že v škole boli dodržané procesy základnej finančnej kontroly a legislatívne nepochybil ani riaditeľ, ani škola.

„Zlyhal ľudský faktor. Riaditeľ školy nemal možnosť fyzicky skontrolovať to, či zodpovedný pracovník vkladá do systému skutočne to číslo účtu, ktoré je na ním podpísanom platobnom poukaze. Riaditeľ nie je fyzicky prítomný pri každom zadávaní platby do systému. Pracovník robí denne 20, 30, 50 takýchto úkonov,“ zdôraznil Pargáč.

Hlavne za teplo, vodu a energiu

V správe poukázal na to, ako podľa vedenia školy k machináciám dochádzalo.

