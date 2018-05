Kurz stál Humenčana 1 300 eur, zo sľubovanej práce nebolo nič

Podnikateľ od neho žiada peniaze, ktoré mu nikdy nevyplatil.

22. máj 2018 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Humenčan Radoslav Mikula namiesto práce vo Fínsku chodí po súdoch.

Podnikateľ, ktorý mu prácu sľuboval, ale napokon nezabezpečil, od neho žiada vyplatiť takmer 1 300 eur za zváračské kurzy.

Tie boli pre získanie výnosnej práce podmienkou. Mikula s ním podpísal zmluvu o pôžičke.

Zváračský kurz bol podmienkou

Keď si Radoslav Mikula pred rokmi hľadal prácu, dozvedel sa od priateľa, že jeden z humenských podnikateľov hľadá chlapov na robotu do Fínska.

Podmienkou zaradenia do pracovného tímu bol zváračský kurz. Stál 1 290 eur.

„Musia si ho urobiť, bez toho nemôžu cestovať. Žalobca donútil môjho klienta, aby podpísal zmluvu o pôžičke, že mu požičal 1 290 eur. Podmienil to tým, že keď to nepodpíše, neprijme ho do zamestnania. Pod nátlakom podpísal. Žiadne financie žalobca môjmu klientovi nedal,“ hovorí Radoslavov právny zástupca Andrej Adam.

Do Fínska necestovali

Radoslav absolvoval dva kurzy. „Tých 1 290 eur mi mal potom stiahnuť z výplaty. Žiadnu prácu mi však nedal,“ hovorí. Záujemcov o prácu bolo viac, vraj až 24.

„Sľuboval im 9 eur na hodinu. Asi dva mesiace po kurze s nimi podpísal pracovnú zmluvu, ktorá trvala od 7. 2. do 23. 5. 2014. Ani raz im nepridelil prácu. Do Fínska nešli. Jemu obchod padol, je to jeho podnikateľské riziko. Za to môj klient nemôže. Kurzy boli zbytočné,“ vysvetľuje ďalej Adam.

Mikula je presvedčený o tom, že zmluva o pôžičke je neplatná. „Žiadne peniaze mi nedal. Nedlhujem mu ani jedno euro. Zarába na ľudskom nešťastí,“ zdôrazňuje.

Organizátorovi kurzov zaplatil, raz 390 eur na účet, zvyšok v hotovosti.

Súd už raz rozhodol

Podnikateľ sa ale pôžičky domáha súdnou cestou. Po pojednávaní sa vyjadriť odmietol.

Prvostupňový súd už raz rozhodol v jeho prospech.

„V predmetnom spore Okresný súd Humenné rozhodol rozsudkom z 23. novembra 2015, ktorý bol odvolacím súdom 10. 5. 2016 zrušený a vec bola súdu prvej inštancie vrátená na ďalšie konanie,“ informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová.

„Úlohou súdu prvej inštancie je v intenciách zrušujúceho rozhodnutia odvolacieho súdu procesne správne rozhodnúť o späťvzatí žaloby v časti a vyhodnotiť aktívnu legitimáciu žalobcu v predmetnom spore,“ dodala.

Sudca pojednávanie odročil na neurčito.