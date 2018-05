Ťažiari stratili záujem o prieskumné územie pri Humennom

Zo Slovenska neodchádzajú, sústredia sa na okolie Svidníka.

15. máj 2018 o 10:36 Jana Otriová

HUMENNÉ. Ťažiari sa dobrovoľne vzdali prieskumného územia Pakostov v okrese Humenné. Dôvodia vytrvalým odporom občanov, samospráv a aktivistov.

Prístup k záujmovému územiu v Ruskej Porube (okres Humenné) im zahatalo rozhodnutie štátnych orgánov.

Zo severovýchodu Slovenska ale definitívne neodchádzajú. Rozhodli sa sústrediť iba na jednu vrtnú licenciu - Svidník.

Narazili na odpor

Spoločnosť Alpine Oil and Gas (AOG) hľadá ropu a horľavý zemný plyn na území severovýchodného Slovenska už od roku 2006. Je držiteľom prieskumných území Medzilaborce, Snina a Svidník.

Prieskum plánovala ukončiť prieskumnými vrtmi v Oľke v okrese Medzilaborce, v Ruskej Porube v okrese Humenné a v Smilne v okrese Bardejov.

Narazila však na tvrdý odpor miestnych obyvateľov, samospráv a predovšetkým aktivistov.

„Ľudia od 15 do 80 rokov bránili vlastným telom svoje pozemky a lesy. V okolí Ruskej Poruby má byť 42 vrtov, k tomu odkaliská ropných látok, príjazdové cesty. Do zeme by sa dostali desaťtisíce litrov tvrdej chémie, ktorá spôsobuje rakovinu, dedičné poruchy a alergie. S takýmito aktivitami zásadne nesúhlasíme,“ hovorí aktivista a člen Občianskeho združenia Aropaňe Ladislav Andrejco.

„Podávali sme trestné oznámenia, bránili sme svoje pozemky vlastnými telami či v zime, či v lete, v nečase. Ľudia si uvedomili, že treba zabojovať za naše životné prostredie, za čistú vodu, ktorú pijeme. Treba zachovať dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia, aj ďalším pokoleniam,“ pridáva sa Vladimír Ferko.

Stiahli sa dobrovoľne

Ťažiari začiatkom marca tohto roka požiadali ministerstvo životného prostredia o zrušenie prieskumného územia Pakostov.

Hoci získali všetky potrebné povolenia, v kraji sa nestretli s pochopením niektorých inštitúcií.

„Hlavnými prekážkami ukončenia prieskumu vrtmi je okrem iného aj neopodstatnené a nevysvetliteľné konanie polície, súdov a viacerých štátnych inštitúcií a úradníkov v regióne ako aj nesúhlas niektorých skupín obyvateľov,“ uviedla AOG v stanovisku.

Andrejco: Bol najvyšší čas

Aktivisti stratu záujmu „ropákov“, ako ich volajú, o územie Pakostova vítajú.

Ide o približne 130 kilometrov štvorcových a týka sa 26 obcí v okresoch Humenné a Snina, vrátane mesta.

„Už bol najvyšší čas, aby sa stiahli. Po takom tvrdom odpore, ktorý neočakávali, im ani nič iné neostávalo,“ myslí si Andrejco.

Úrad zmenil rozhodnutie

Aktivisti hovoria o ďalšom úspechu. Okresný úrad v Humennom vydal rozhodnutie, ktorým zakázal vstup ropnej spoločnosti na súkromný pozemok a na urbárske pozemky v Ruskej Porube.

„Žiadateľ v zákonom stanovenej lehote nedoložil všetky podklady, teda písomné súhlasné stanovisko od všetkých vlastníkov alebo správcov. Spoločnosť nemôže používať predmetné lesné pozemky uvedené v rozhodnutí v katastrálnom území Ruská Poruba za účelom plánovaného prieskumného geologického vrtu,“ vysvetľuje prednosta úradu Ondrej Mudry.

Aktivisti sú spokojní. „Berieme to ako naše víťazstvo, pretože pred dvomi rokmi ten istý okresný úrad vydal opačné rozhodnutie, ktoré sme medializovali, kritizovali. Odvolali sme sa. Výsledok sa dostavil,“ zdôrazňuje Andrejco.

Neodchádzajú, investujú

Ťažiari ale definitívne zbrane neskladajú. „Vzhľadom na komplikovanú situáciu a finančné straty z dôvodu prekážok prieskumu v regióne sa akcionári AOG rozhodli prehodnotiť svoje investície a koncentrovať sa iba na jednu vrtnú licenciu – Svidník,“ uviedli v stanovisku.

Spoločnosť AOG doposiaľ preinvestovala na východe Slovenska vyše 20 miliónov eur vrátane poplatkov za licencie a dane. Ďalšia predpokladaná investícia by mohla dosiahnuť vyše 100 miliónov eur, čo ťažiari pokladajú za prínos pre jeden z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska.

„V prípade úspešného prieskumu je spoločnosť pripravená vytvoriť 200 pracovných miest a poskytnúť komunitné granty miestnym projektom vo výške až 2 milióny eur, čo sú prostriedky nad rámec daní, licencií a ďalších poplatkov,“ uviedla.

Zdôraznila, že v jej záujme vždy bola a je otvorená komunikácia a spolupráca s lokálnymi komunitami a podpora miestneho obyvateľstva i ekonomiky.

„Malo by byť v záujme Slovenska znížiť takmer 100-percentnú závislosť na importe ropy a zemného plynu, zhodnotiť svoje domáce zdroje uhľovodíkov a vyvinúť tak bezpečný a udržateľný rozvoj lokálnej ekonomiky,“ dodala AOG.

Andrejco: Stiahnite sa

Aktivisti ale benefity ťažiarov nepokladajú za dostatočne zaujímavé.

„Päťpercentný podiel zo zisku nejakej eseročky, ktorá vykazuje každý rok stratu, pre nás absolútne nie je zaujímavý. Oprava cesty, ktorú by sami poškodili nákladnými autami, nie je žiadny benefit,“ zdôrazňuje Andrejco a „ropákom“ odkazuje.

„Stiahnite sa zo Slovenska, o vaše aktivity absolútne nemáme záujem.“

Prieskumné územie Pakostov Zahŕňa obce: Adidovce, Belá nad Cirochou, Černina, Ďapalovce, Dedačov, Dlhé nad Cirochou, Hankovce, Hrabovec nad Laborcom, Hrubov, Jankovce, Košarovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Nižná Sitnica, Nižné Ladičkovce, Pakostov, Prituľany, Rohožník, Rovné, Mesto Snina, Turcovce, Veľopolie, Vyšná Sitnica, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov.