Jozef Keselica, obdivovateľ Warhola, prišiel o život cestou z vernisáže

9. máj 2018 o 12:53 (aktualizované 9. máj 2018 o 14:29) Michal Frank, Jana Otriová

Jozef Keselica sa na vernisáži zvečnil so svojím idolom. (Zdroj: Jana Otriová )

ROKYTOVCE, SVIDNÍK. Pri dopravnej nehode prišiel v sobotu krátko pred polnocou o život Svidníčan Jozef Keselica (57).

Učiteľa angličtiny, amatérskeho muzikanta, zakladateľa kapely Rusínske holosy, organizátora festivalu Andyho Warhola v Mikovej a majiteľa azda najväčšej zbierky materiálov o tomto slávnom umelcovi na Slovensku naposledy videli práve v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach na vernisáži fotografií Tretia planéta.

Pred polnocou odišiel domov, kde však nedorazil.

Havarované auto našiel riaditeľ múzea

V pondelok popoludní na Obvodnom oddelení PZ vo Svidníku nahlásil otcovu nezvestnosť jeho syn Andrej.

Policajti vykonali previerky na viacerých miestach vo Svidníku a Medzilaborciach, nezvestného muža však nenašli.

Podarilo sa to až v utorok popoludní riaditeľovi múzea.

Havarované osobné auto našiel na tzv. Poľanskom kopci nad obcou Rokytovce pred obcou Malá Poľana v okrese Stropkov.

Pri vozidle bolo nájdené aj nehybné telo nezvestného muža.

To, že obeťou dopravnej nehody je Jozef Keselica, potvrdila na sociálnej sieti aj jeho dcéra.

Tragédia sa stala v sobotu pravdepodobne okolo 23.45 hodiny.

Podľa polície došlo k nočnej nehode tak, že za presne nezistených okolností zišiel vodič s autom mimo vozovky po pravej strane v smere svojej jazdy a prednou časťou vozidla narazil do stromu.

Pri dopravnej nehode utrpel vodič zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Telo bude prevezené na pracovisko súdneho lekárstva v Prešove, kde bude vykonaná pitva.

Zasahovali aj hasiči

Vytiahnuť zo zrázu havarované auto museli privolaní hasiči.

„Vozidlo sa nachádzalo v lese pod cestou. Zásah bol komplikovaný pre množstvo stromov, ktoré sme museli najprv vyrezať,“ povedal veliteľ štvorčlennej posádky stropkovských hasičov Cyril Burák.

Keď po spílení konárov a stromov hasiči vytiahli auto na cestu pomocou navijaka, bola už tma.

Za Keselicom smútia jeho dlhoroční priatelia

„Odišiel náš kamarát, hudobník, pedagóg, veľký obdivovateľ Warhola, autor množstva článkov, knihy o Warholovi, autor rusínskych pesničiek, aktivista Rusínov. Nech ti je ľahká tvoja rodná zem rusínska, Ďoďu,“ napísal kurátor Múzea moderného umenia Andyho Warhola Michal Bycko.

Miloval Warhola

Keselica bol známy na celom Slovensku ako propagátor umenia, rusínskej kultúry a najmä Andyho Warhola.

Sám viedol kapelu ČUMzBAGERA, písal články aj do našich novín, vystavoval warholovské propriety, organizoval koncerty a ďalšie kultúrne podujatia.

Založil aj The Andy Warhol pop art club v Svidníku, urobil množstvo výstav, audiovizuálnych programov, rozhlasových pásiem, venoval sa počítačovej grafike na spôsob pop-artu.

Účinkoval v televíznych reportážach domácej a zahraničnej produkcie a v dokumentárnych filmoch. Najznámejšie sú Warhol nation - Warholov národ autorov Toma Triera a Jakoba Hogela a I am from nowhere – Jem znykadi – Som odnikiaľ režiséra Georga Mischa.

Film Jozefa Keselicu 15 minút slávy Andyho Warhola získal bronzovú medailu Unica vo Villa Carlos de la Paz v Argentíne v roku 1993.

Bol na otvoreniach obidvoch múzeí na oboch stranách oceánu zasvätených Warholovi - v roku 1991 v Medzilaborciach a v roku 1994 v americkom Pittsburghu.

Vybudoval azda najväčšiu zbierku materiálov o tomto umelcovi na Slovensku a možno aj v Európe – má tisíce fotografií, kníh, platní a iných dokumentov.

„Začal som tým, že čokoľvek, kde bolo meno Warhol, som musel mať. Či už noviny za pár halierov alebo som išiel do Rakúska, kde som nakúpil knihy o ňom za tisíc dvesto korún,“ povedal pred piatimi rokmi pre .týždeň.

Hoci býval spájaný s Warholom, pripúšťal, že už mu svetoznámy umelec „otravuje život“ a chcel by uzavrieť túto tému nejakým veľkým projektom.

Túto kapitolu už nedopíše.

No svoj čas, ktorý obetoval Warholovi, nikdy neľutoval: "Otvorilo mi to dvierka do sveta..." povedal.