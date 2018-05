Letná sezóna v Poloninách sa pomaly začína

Problémový je chodník z Novej Sedlice na Kremenec. Vyvrátilo tam stromy.

8. máj 2018 o 13:30 TASR

STAKČÍN. Letná sezóna v Národnom parku (NP) Poloniny sa pomaly začína, uviedol riaditeľ Správy NP Poloniny Mário Perinaj.

V tomto období pripravujú aj turistické chodníky.

"Síce spadajú pod Klub slovenských turistov (KST), ale Správa NP Poloniny sa takisto podieľa na ich údržbe. V súčasnosti je problémovým chodník z Novej Sedlice na Kremenec, pretože nám tam vyvrátilo niekoľko mohutných jedlí," spomenul s tým, že v spolupráci s KST a Horskou záchrannou službou, ktorá sídli v Zboji, budú musieť tento úsek spriechodniť.

Vyhradené táboriská

Návštevníci parku môžu v území aj nocovať.

"Sú na to vyhradené táboriská, ide hlavne o štyri tzv. alpinky v lokalitách Ruské sedlo, sedlo pod Čierťažou, nachádzajú sa tiež v obciach Zboj a Runina," vymenoval.

Prečítajte si tiež: Riaba či Jarabá skala. Navštívte krásny kút Polonín

Za turisticky najatraktívnejšie miesta označil napríklad trojhraničný bod Kremenec, ktorý je zároveň najvyšším vrchom v NP Poloniny.

"Cesta k nemu vedie cez nádherný prales Stužica, čiže je to taká kombinácia dvoch skvostov," spomenul aj Riabu skalu na slovensko-poľskom hrebeni či Ďurkovec, ktorý sa nachádza nad obcou Runina na typických poloninských lúkach.

Podľa Perinaja by sa mal turista v území správať úctivo.

"Nemal by narúšať to prírodné prostredie, teda hulákať, odhadzovať odpadky alebo ísť mimo turistického chodníka," zdôraznil s tým, že pre všetkých je dostupný návštevný poriadok národného parku.

"Aj samotný zákon o ochrane prírody nie je problém si nájsť, čiže zakázané činnosti sú jasné," doplnil.

video //www.youtube.com/embed/rOhY5sZ8SaI

Pripravujú nový návštevný poriadok

Poznamenal, že v súčasnosti Správa NP Poloniny pripravuje nový návštevný poriadok.

"Do tohto procesu môžu vstúpiť samosprávy, mimovládne organizácie, vlastníci, ktokoľvek, kto má nápad, kde by mohol vzniknúť nový turistický chodník, respektíve kde by mohlo byť miesto vyhradené na parkovanie, jazdu na koni, bežkovanie alebo niečo podobné. Takisto môžu dať návrh na zrušenie niektorých trás, ktoré sú už nejakým spôsobom konfliktné alebo nespĺňajú ten štandard, ktorý mali pri vyhlásení," priblížil s tým, že ide o dlhší proces.

"Predpokladáme, že tu by sa mohli upraviť určité činnosti, respektíve mohli by sme návštevníkovi ponúknuť aj nové lokality, ktoré donedávna neboli sprístupnené," uzavrel.

video //www.youtube.com/embed/5joROWMkqno