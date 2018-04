Fotopasce zachytili medvede v obciach pri Humennom

V týchto končinách sa to stalo prvýkrát.

9. apr 2018 o 0:00 Jana Otriová

KOCHANOVCE/LACKOVCE. Miestni poľovníci z obcí Kochanovce a Lackovce v okrese Humenné zachytili na fotopasci medvede.

Na ich prítomnosť upozornili obyvateľov aj obecným rozhlasom.

V poľovnom revíri obcí Lackovce, Kochanovce, Udavské a Rovné v lokalite Šľabane zachytili fotopasce medvede.

„Prvýkrát zachytili dva medvede v utorok ráno, o deň neskôr už len jedného,“ informuje starostka Lackoviec Ľuboslava Hofericová (nez.).

Obyvateľov upozornili obecným rozhlasom. „Ľudia teraz chodia do lesa na smrčky, na prechádzky k studničke, nabádame ich, aby boli ostražití. Medvede môžu byť po zime hladné a agresívne,“ hovorí.

Podobný prípad v týchto končinách ešte nezaznamenali. „Je to nad strelnicou. Je zaujímavé, že ich hluk nevyplašil,“ dodáva.

(zdroj: archív)

Na fotke po prvýkrát

Starosta Kochanoviec Miroslav Porochnavý upozornenie na prítomnosť šeliem v lese tiež nepodcenil.

„Vyhlásili sme to v rozhlase a oznámenie umiestnili aj na sociálnej sieti,“ hovorí.

Pred dvomi – tromi rokmi sa v obci povrávalo, že sa v okolí pohybuje medveď, zadokumentovaného ho majú po prvýkrát.

„Ide o medvedicu s mladým medveďom. Je to o to zvláštnejšie i nebezpečnejšie zároveň. Nechceme vyvolávať paniku, ale treba sa pripraviť na to, že sú tu,“ dodáva.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5ANG na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5ANG na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone