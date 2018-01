Riaditeľka múzea sa s kurátorom sporí o vlastníctvo obrazu od Paula Warholu

Prípad Veľkého kuracieho korza rieši už aj polícia.

25. jan 2018 o 17:44 Jana Otriová

MEDZILABORCE. Obraz Veľké kuracie korzo od Paula Warholu je predmetom sporu medzi vedením Múzea moderného umenia Andyho Warhola a jeho kurátorom Michalom Byckom.

Obraz s rozmermi 121 x 95 centimetrov vytvoril v roku 1990 Paul, najstarší brat slávneho pop-artového kráľa Andyho Warhola.

Kombinovanou technikou na plátne zachytil odtlačky kuracích nôh.

Obraz sa dostal do Medzilaboriec pred 27 rokmi pri zakladaní jedinečného múzea moderného umenia spolu s ďalšími dielami.

Bycko: Daroval mi ho Paul

Spoluzakladateľ a dlhoročný kurátor múzea Michal Bycko tvrdí, že obraz je jeho vlastníctvom, daroval mu ho sám dnes už nebohý autor.

„Mám doklad o spôsobe nadobudnutia. Získal som ho z rúk Paula Warhola vo svojom byte. Do múzea som ho zapožičal v roku 1991 ešte v čase, keď bolo poloprázdne. Mám všetky právne doklady potrebné na doloženie vlastníctva,“ zdôrazňuje Michal Bycko.

Obraz bol podľa jeho slov mylne zaevidovaný do prírastkovej knihy mesiac pred vznikom múzea a to nemá podľa neho žiadny doklad o jeho nadobudnutí.

Od Jamesa Warholu, vykonávateľa pozostalosti po Paulovi, má Michal Bycko tri listy, ktoré majú dokladovať, akým spôsobom sa obraz k nemu dostal.

„Obraz som nezobral ani z expozície, ani z depozitu, vzal som ho z ateliéru, z fotokomory v múzeu,“ hovorí.

Obraz je signovaný a na rube plátna označený.

„Nie je to umelecké dielo. Treba ho brať ako artefakt, má zberateľskú, nie umelecko-estetickú a historickú hodnotu,“ zdôrazňuje.

Keď bola na dovolenke

S riaditeľkou múzea Ľudmilou Štecovou podľa vlastných slov komunikuje o prevzatí obrazu od polovice vlaňajška.

„Nevyjadrovala sa. Keď som bol poverený ako zastupujúci riaditeľ počas jej dovolenky, prosil som ju, že chcem obraz prevziať, aby som ho predal. Odpísala mi, že mám preberací protokol podpísať ja, lebo je na dovolenke,“ zdôrazňuje.

Komisia: Obraz patrí Byckovi

Byckovi v otázke vlastníctva dala za pravdu komisia pre tvorbu zbierkového fondu.

Odporučila ho vyradiť zo zbierkového fondu múzea, keďže je podľa nej zaevidovaný neprávom.

„Doktor Bycko predložil jednoznačné dôkazy o tom, že obraz je jeho, je to dar od Paula Warholu. Bývalá zamestnankyňa ho omylom zapísala do knihy prírastkov, lebo sa nachádzal v priestoroch múzea. Vyhodnotili sme to tak, že ide o administratívny omyl. Tak je vyhotovená aj zápisnica,“ hovorí Viktor Jasaň, bývalý riaditeľ Slovenského národného múzea a člen komisie.

Je presvedčený o tom, že iniciatíva riaditeľky múzea oznámiť vec zriaďovateľovi poškodzuje vedenie i dobré meno múzea.

Keď riaditeľka vyjadrenie komisie neakceptovala, Jasaň sa členstva v nej vzdal.

„Nemienim sa zaoberať kauzou, v ktorej je od začiatku jasné, že ide o dar. Ide o zbytočný omyl. Vidím v tom ľudskú neprofesionalitu, malichernosť, zlobu,“ hovorí.

Dodal, že dielo má skôr citovú hodnotu, odhadol ho na 200 – 300 dolárov.

Znervózňuje Američanov

Kauza vlastníctva obrazu, podľa kurátora Bycka trápna, smiešna a zbytočná, už však znervózňuje americkú stranu.

„Je počudovaniahodné, že nikto neakceptuje to, čo napíšeme,“ parafrázuje Bycko slová Jamesa Warholu.

Ten sa ponúkol, že všetky sporné otázky vyrieši telefonicky či mailom. Dokonca prisľúbil osobnú účasť v prípade súdneho konania.

„Je to dobrý materiál na argentínsku telenovelu, ale nie na problém. Vyrába sa z toho zbytočná kauza,“ uzatvára Bycko.

Obraz medzitým predal.

Štecová: Obraz pokladáme za majetok PSK

Riaditeľka múzea Ľudmila Štecová zdôrazňuje, že obraz je stále v evidencii zbierkového fondu múzea.

„Je tam uvedené, že ide o dar Paula Warholu. Je súčasťou triptychu Veľké korzo 1, 2,3. Chýba nám Veľké korzo 2. Pokladáme ho za majetok PSK,“ hovorí.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C57R4 na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C57R4 na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone