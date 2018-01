Lustre z Medzilaboriec zdobia príbytky športovcov či hercov. Jeden dostal aj Putin

Najväčší visí v mešite v Kazachstane.

19. jan 2018 o 12:14 Jana Otriová

MEDZILABORCE. Krištáľové lustre z Medzilaboriec zdobia príbytky známych slovenských športovcov či hercov.

Ako darček ho dostal aj ruský prezident Putin.

Najväčší luster namontovali Medzilaborčania do mešity v Kazachstane.

„Umelá“ tradícia

Tradícia sklárskej výroby v Medzilaborciach sa začala písať pred takmer polstoročím.

V roku 1973 v rámci programu dlhodobého spriemyselňovania zaostalého kúta krajiny otvoril koncern Jablonecké sklárne v meste svoju pobočku. Ponúkla prácu najmä ženám.

Tradícia sa uchytila a v druhej polovici osemdesiatych rokov, v časoch svojej najväčšej slávy, zamestnávala „bižutérka“ za 60 miliónov korún, orientovaná na výrobu lustrov z brúseného skla, vyše 600 pracovníkov.

Jediný

Po revolúcii išli laborecké sklárne hneď do prvej vlny privatizácie.

Nástupnícke akciovky vyrábali síce s určitými prestávkami lustrové ovesy, ale zamestnanosť v regióne zachránili „šatonári“, výrobcovia sklíčok do štrasovej bižutérie, ktorým vedenie podniku ponúklo odchod za brány závodu aj s know-how.

V meste pôsobí jediný certifikovaný výrobca krištáľových lustrov na Slovensku. Na trhu pôsobí už takmer 20 rokov.

V súčasnosti zamestnáva dvadsať pracovníkov.

Od výmyslu sveta

Prvú veľkú zákazku na krištáľové lustre dostali Medzilaborčania pred rokmi z Islandu.

Predávajú ich do Nemecka, USA, Španielska, Talianska, na Ukrajinu, do Poľska, do Ruska, do Francúzska i na Britské ostrovy.

V poslednom období je najlepším klientom poľský sused.

Výrobcov oslovili mnohí majitelia hotelov, ktorí potrebujú pompézne lustre do reprezentačných miestností.

Dvanásťmetrový krištáľový luster v jednom z hotelov v Poľsku visí v hotelovej hale cez tri poschodia.

„Snažíme sa vyhovieť požiadavkami zákazníka. Každý luster je iný, atypický,“ hovorí konštruktér Radoslav Milo (38).

Osemmetrový luster s priemerom šesť metrov dodali do mešity v Kazachstane.

„Naši pracovníci ho tam boli na mieste poskladať. Išli ôsmi a skladali ho štyri dni. Vážil 1200 kilogramov,“ hovorí.

Nakupujú aj celebrity

Medzilaborskými lustrami sa môžu pochváliť mnohé slávne osobnosti. Kúpil si ho najlepší slovenský futbalista hrajúci v zahraničí i úspešná slovenská tenistka.

